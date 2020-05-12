İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: Bu yıl yurt dışı tatili imkansız

Yurt dışında tatil yapmak isteyen İngiliz turistlerin durumuna ilişkin Londra yönetiminden açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngilizler'in koronavirüs salgınından dolayı bu yaz yurt dışı tatiline gitmesinin mümkün görünmediğini söyledi.

"Bu yıl yurt dışında normal bir yaz tatilinin yapılamayacağı gerçeğini vatandaşların kabul etmesi gerekir mi?" sorusuna Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Bence böyle olacak gibi duruyor." diye yanıt verdi.

Başbakan Boris Johnson hükümeti, ekonominin farklı gruplarını yavaş yavaş faaliyete açmaya çalışırken, bir süre için sosyal mesafe uygulaması gerekli olacak.

"BÜYÜK, LÜKS TATİLLER MÜMKÜN DEĞİL"

Sağlık Bakanı, "Sonuç olarak, bu yaz yurt dışında büyük ve lüks tatillerin yapılması mümkün değil gibi duruyor." dedi.

(Matt Hancock)

YURT DIŞINDAN GELECEKLERE 14 GÜNLÜK KARANTİNA

Johnson, pazar günü yaptığı açıklamada, hükümetin virüsün ikinci dalgasını engellemek adına uluslararası seyahat eden yolculara yönelik 14 günlük bir karantina uygulamayı planladığını ifade etmişti.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

Koronavirüs vaka sayısı 223 bin 60 olarak kaydedilen İngiltere'de, 32 bin 65 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere, vaka sayısı bakımından ABD, İspanya ve Rusya'nın ardından dördüncü sırada yer alıyor.