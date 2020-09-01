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    İngiltere Sağlık Bakanı: İkinci dalga olmaması için ne gerekiyorsa yapmalıyız

    İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere’nin koronavirüste ikinci dalgayı engellemek için ne gerekiyorsa yapması gerektiğini ifade etti.
    • DHA
    • 01.09.2020 - 21:04
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    İngiltere Sağlık Bakanı: İkinci dalga olmaması için ne gerekiyorsa yapmalıyız

    İngiltere’de 24 saatlik verilere göre vaka sayılarının hızla arttığına dikkat çeken Hancock, Fransa ve İspanya’da hastanelerin hasta sayılarının arttığını vurguladı.

    İngiltere’de can kayıplarının düştüğünü belirten Hancock, ülkesinin koronavirüs konusunda her zamankinden daha dikkatli olması gerektiğini ve ikinci dalgayı engellemek adına her şeyin yapılması gerektiğini ifade etti.

    İNGİLTERE’DE SON DURUM

    İngiltere’de son 24 saate 1295 kişide daha koronavirüs tespit edilirken; 3 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

    İngiltere Sağlık Bakanı: İkinci dalga olmaması için ne gerekiyorsa yapmalıyız #1

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