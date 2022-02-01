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    İngiltere, sağlıkçılara aşı şartını kaldırıyor

    İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, sağlık çalışanlarına aşı şartının kaldırılacağını açıkladı. Javid bu karara gerekçe olarak Delta varyantının yerini Omicron'a bırakmasını gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 05:12
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    İngiltere, sağlıkçılara aşı şartını kaldırıyor

    İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, sağlık çalışanlarının görevlerine devam edebilmeleri için Covid-19 aşısı yaptırmaları şartını kaldıracaklarını bildirdi.

    "AŞIYI ZORUNLU TUTMAK ARTIK ORANTILI DEĞİL"

    Javid, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, çalışma koşulu olarak aşıyı zorunlu tutmanın "artık orantılı" olmadığına inandığını söyledi.

    Uygulamanın açıklandığı tarihte baskın olan Delta varyantının yerini şimdi daha az şiddetli Omicron'a bıraktığını kaydeden Javid, politikayı gözden geçirmenin doğru olacağını belirtti.

    İngiltere, sağlıkçılara aşı şartını kaldırıyor #1

    "VİRÜSTE DEĞİŞİKLİK GÖRÜRSEK POLİTİKAMIZI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİRİZ"

    Hükümetin ilgili düzenlemeyi iptal edeceğini duyuran Sağlık Bakanı, "Kurallarımızın orantılı ve dengeli kalması gerektiği konusunda her zaman net oldum ve elbette virüste başka bir dramatik değişiklik görürsek bu politikayı tekrar gözden geçiririz" dedi.

    Uygulamanın nisanda yürürlüğe girmesi halinde sağlık personeli sayısında büyük bir krize yol açacağı belirtiliyordu.

    İngiltere, sağlıkçılara aşı şartını kaldırıyor #2


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