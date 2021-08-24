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    İngiltere Savunma Bakanı 'Türkiye'de mülteci merkezi' haberlerini yalanladı

    İngiliz Savunma Bakanı Wallace, İngiltere'nin Türkiye'de bir mülteci merkezi kuracağına ilişkin haberlerin medyanın spekülasyonu olduğunu belirtti.
    • AA
    • 24.08.2021 - 14:11
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 14:29
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    İngiltere Savunma Bakanı 'Türkiye'de mülteci merkezi' haberlerini yalanladı

    İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Times gazetesinde yer alan "Türkiye'nin tepkisi nedeniyle İngiltere'nin Taliban'dan kaçan Afganlar için bölgesel merkezler kurma planlarından vazgeçtiği, mültecileri komşu ülkelerden getireceği" şeklindeki haberine Twitter üzerinden cevap verdi.

    "HABERİN HİÇBİR TEMELİ YOK, TAMAMEN SPEKÜLASYON"

    İngiltere'nin plandan vazgeçmediğini kaydeden Wallace, "Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz." diye yazdı.

    İngiltere Savunma Bakanı Türkiye de mülteci merkezi haberlerini yalanladı #1

    İNGİLİZ BASINI İSİM VERMEDEN YAYINLADI

    Mail On Sunday gazetesi, Savunma Bakanı Wallace'ın bir yazısına ver vermişti. Yazıda, İngiltere'nin üçüncü ülkelerde sığınmacı kabul merkezleri oluşturacağı söylense de isim verilmemişti.

    Buna karşın gazete, ayrı bir haberde Türkiye'nin adını bu ülkeler arasında göstermiş, benzer bir haber Guardian gazetesi tarafından da yayınlanmıştı.

    İngiltere Savunma Bakanı Türkiye de mülteci merkezi haberlerini yalanladı #2

    BBC ÖZÜR DİLEDİ

    BBC Türkçe ise Wallace'ın yazısında Türkiye'den bahsetmemesine rağmen, "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" başlığıyla bir haber yayınlamıştı.

    Daha sonra habere ilişkin sosyal medya paylaşımını silen BBC Türkçe, "atıf hatası yaptıklarını" belirterek özür dilemişti.

    İngiltere Savunma Bakanı Türkiye de mülteci merkezi haberlerini yalanladı #3

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