İngiltere, seyahat öncesi test zorunluluğunu kaldırıyor

Başbakan Johnson, yeni kararla ilgili açıklama yaptı. Yolcuların, seyahatlerinden iki gün önce yaptırmak zorunda olduğu test uygulamasına son verilecek.

İngiltere, uluslararası uçuşlarla ilgili önlemleri gevşetmeye hazırlanıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada, test zorunluluğunun kaldırılacağını belirtmişti.

TEST ZORUNLULUĞU SONA ERİYOR

Johnson, "Omicron artık o kadar yaygın ki bu önlemler vakalarda artışta sınırlı bir etkiye sahip. Önlemler, seyahat sektörümüz üzerinde önemli maliyete yol açmaya devam ediyor." diye konuşmuştu.

Yeni karar doğrultusunda İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi koronavirüs testi zorunluluğu 7 Ocak itibarıyla kaldırılacak.

JOHNSON AÇIKLADI

Başbakan Johnson ayrıca, yolcuların geldikten 2 gün sonra yaptırdıkları test sonucu belli olana kadar kendilerini izole etme zorunluluğunun da kaldırılacağını bildirmişti.

YENİ KURALLAR NE DİYOR

BBC'nin haberine göre, 7 Ocak Cuma gününden itibaren tam aşıları olanların ve 18 yaşından küçüklerin, Birleşik Krallık dışındaki ülkelerden İngiltere'ye seyahat etmeden iki gün önce test yaptırmaları gerekmeyecek.

Varışta PCR testi yaptırmak gerekecek, ancak sonucu beklerken karantinaya girmeye gerek kalmayacak.

YÜRÜRLÜKTE OLAN KURAL

Cuma gününe kadar yürürlükte olan mevcut kurallar uyarınca, 12 yaşın üzerindeki tüm tam aşılı yolcuların, Birleşik Krallık'a gitmeden iki gün önce negatif test sonucunu göstermeleri gerekiyor.

Tam aşılıların varıştan sonraki iki gün içinde de PCR testi yaptırması gerekiyor ve sonucu beklerken kendilerini izole etmesi şartı koşuluyor.







