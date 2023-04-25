İngiltere, Sudan'dan tahliyeye başladı Sudan'daki yaklaşık 4 bin vatandaşını tahliye etmemesi tepkilere sebep olan İngiltere, çatışmaların 10'uncu gününde ilk tahliye uçuşunu gerçekleştirdi.

AA

Sudan'ın başkenti Hartum'da, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasında başlayan çatışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye başta olmak üzere birçok ülke vatandaşlarını Sudan'dan çıkartıyor.

4 bin vatandaşını tahliye etmemesi tepkilere sebep olan İngiltere de tahliye işlemlerine başladı.

İlk ingiltere uçağı kalktı

İngiltere, çatışmaların 10'uncu gününde ilk tahliye uçuşunu gerçekleştirdi.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, çocuklu aileler ile hasta ve yaşlılara öncelik verilen ilk tahliye uçağı Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyindeki Wadi Saeedna hava üssünden kalktı.

Kıbrıs adasının güneyindeki İngiliz üssü Akrotiri'ye ineceği açıklanan uçakta kaç yolcu bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken bu gece iki tahliye uçuşunun daha gerçekleştirileceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada yalnızca havalimanına çağırılan vatandaşların evlerinden çıkması uyarısında bulunuldu, daha sonra bu uyarı, isteyen herkesin havalimanına gelmesi şeklinde değiştirildi.

İngiltere, 23 Nisan'da Sudan'daki diplomatları ve ailelerini tahliye etmiş ancak ülkedeki İngiltere vatandaşı siviller kendilerine tahliyeyle ilgili bir bilgi gelmediğini belirterek, duruma tepki göstermişti.

Birçok ülke vatandaşını tahliye ederken İngiltere'nin vatandaşlarına "evden çıkmayın, haber bekleyin" uyarısı yaptığını belirten İngiliz vatandaşları, başka ülkelerin sağladığı tahliye imkanlarını da bu nedenle geri çevirdiklerini ifade etmişti.

İngiltere pasaportu taşıyan yaklaşık 4 bin kişinin Sudan'da bulunduğu tahmin ediliyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'daki çatışmalarda şimdiye kadar en az 459 kişinin yaşamını kaybettiğini, 3 bin 700'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.