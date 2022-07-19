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    İngiltere tarihinin en sıcak günü

    İngiltere tarihinin şimdiye kadarki en sıcak gününü geçiriyor. Sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere'de termometreler 39.1 santigrat dereceyi gördü.
    • 19.07.2022 - 15:51
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    İngiltere tarihinin en sıcak günü

    Avrupa sıcaklarla kavrulurken, İngiltere tarihinin şimdiye kadarki en sıcak gününü geçiriyor.

    İngiltere'de meteoroloji yetkilileri hayati tehlike olduğuna dikkat çekerek kırmızı alarm verdi.

    İngiltere'de en sıcak gün

    İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), ülkede tespit edilen sıcaklıkların 39.1 santigrat dereceye ulaştığını ve bunun ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olduğunu bildirdi.

    Ölüm riskine karşı uyarı yapıldı

    Bu sabah saatlerinde ülkede sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceği dikkate alınarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapılmıştı.

    Eski rekor 2019'da kırılmıştı

    İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019'da bir rekor olan 38,7 santigrat derece olarak tespit edilmişti.

    Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.

    İngiltere tarihinin en sıcak günü #1

    Uçuşlar ertelendi

    Dün, aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden olmuştu.

    AA'nın haberine göre yetkililer, sıcakların neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtilmiş, güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşılmıştı.

    İngiltere tarihinin en sıcak günü #2

    İngiltere tarihinin en sıcak günü #3

    İngiltere tarihinin en sıcak günü #4


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