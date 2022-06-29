İngiltere, Tayvan'a askeri desteği tartışıyor

Dışişleri Bakanı Truss, "Her zaman bir eğilim var. Bunu Ukrayna savaşından önce gördük. Tayvan için ders almalıyız" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında İngiltere, Kiev yönetiminin yanında durmayı sürdürüyor.

Londra yönetimi, Ukrayna için askeri destek paketleri açıklarken, Başbakan Boris Johnson, "Ukrayna’ya ölümcül yardımı artırmak için müttefiklerle birlikte çalışacağız." demişti.

Tayvan'a askeri destek çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise Tayvan'a da destekte bulunmaları gerektiğini savundu.

Mail'in haberine göre, dün Avam Kamarası'nda konuşan Truss, Çin ile gerilim yaşayan Tayvan'a askeri yardım sağlanmasını önerdi.

"Ukrayna savaşından önce gördük"

İngiltere'nin şu anda Tayvan ile savunma ve diplomatik alanlarda bağları bulunmuyor.

Truss, "Her zaman bir eğilim var ve bunu Ukrayna savaşından önce gördük; daha fazla kötü şeyin olmayacağını ummak ve çok geç olana kadar beklemek. İşleri daha önce yapmalıydık.

"Tayvan için bu dersi almalıyız"



Ukrayna'ya daha önce savunma silahları tedarik etmeliydik. Tayvan için bu dersi almalıyız. Gönderdiğimiz her ekipman parçasının eğitimi aylarca sürüyor. Bu yüzden ne kadar erken yaparsak o kadar iyi." dedi.





"NATO Tayvan'ı korusun"

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, geçtiğimiz nisan ayında yaptığı açıklamasında, "NATO'nun Tayvan'ı da koruması gerektiğini" savunmuştu.

Truss, "NATO, küresel tehditlerle mücadele etmeye hazır, küresel bir bakış açısına sahip olmalı. Pasifik'in korunmasını sağlamak için Japonya ve Avustralya gibi müttefiklerle birlikte çalışarak Hint-Pasifik'teki tehditleri önlememiz gerekiyor. Tayvan gibi demokrasilerin kendilerini savunabilmelerini sağlamalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

2027 ayrıntısı

AA'nın aktardığına göre, Tayvan Savunma Bakanlığı'nın raporu, Çin'in, 2027'de Tayvan'a savaş açabilecek kapasiteye ulaşabileceğini söylüyor.

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley de Çin'in, 2027 itibarıyla Tayvan'ı ele geçirebilecek askeri kapasiteye ulaşmaya çalıştığı görüşünü dile getirmiş fakat yakın dönemde bunu yapmaya yönelik bir niyet işareti görmediğini eklemişti.