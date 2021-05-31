İngiltere, üçüncü dalganın ilk aşamalarında uyarısı

Cambridge Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 21 Haziran'da gevşetilmesi planlanan tedbirlerle ilgili kararın ertelenmesi talep edildi.

İngiltere'nin koronavirüs salgınında üçüncü dalganın erken aşamalarında olduğuna dair işaretlerin bulunduğu bildirildi.

Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Ravi Gupta, yeni vakalar "nispeten düşük" olmasına rağmen, koronavirüsün iki kez mutasyona uğramış versiyonu olan Hindistan varyantının "üstel büyümeye" neden olduğunu söyledi.

"TEDBİRLERİN GEVŞETİLMESİ ERTELENSİN"

Gupta, İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının 21 Haziran'da sona erdirilmesinin ertelenmesi gerektiği konusunda uyardı.

Çevre Bakanı George Eustice, hükümetin planlanan kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda gecikmeyi göz ardı edemeyeceğini söyledi.

SALGIN BİLANÇOSU

İngiltere, pazar günü art arda beşinci günde 3 binden fazla yeni koronavirüs vakası bildirmişti. Bundan önce, ülkede 12 Nisan'dan bu yana söz konusu sayı geçilmemişti.

BBC Radio 4 yayınına konuk olan Gupta'ya İngiltere'nin halihazırda üçüncü dalgayı yaşayıp yaşamadığı soruldu.

Cambridge'li profesör, "Evet, yeni vakaların sayısında üstel bir artış oldu ve bunların en az dörtte üçü Hint varyantı." dedi.

"TÜM DALGALAR DÜŞÜK SAYIDA VAKA İLE BAŞLIYOR"

Vaka sayılarının nispeten düşük olduğunu belirten Ravi Gupta, "Tüm dalgalar, arka planda mırıldanan ve ardından patlayıcı hale gelen düşük sayıda vaka ile başlıyor." diye konuştu. Ancak, İngiltere'de aşılanan insan sayısının, bu dalganın ortaya çıkmasının muhtemelen öncekilerden daha uzun süreceği anlamına geldiğini söyledi.

Gupta, "Bir süre yanlış bir güvenlik duygusu olabilir. Endişemiz bu." ifadesini kullandı.