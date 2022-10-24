İngiltere: Ukrayna'da kamikaze saldırılarının yüzde 85'i engellendi

İngiltere Savunma Bakanlığı raporunda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kamikaze drone saldırılarının yüzde 85'inin engellendiği belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşı 240'ıncı gününde.

Son dönemde Ukrayna güçleri doğudaki Rus kontrolüne geçen şehirleri geri almak için taarruza geçse de Ruslar da kamikaze dronelarla Ukrayna'nın farklı noktaları hedef alıyor.

Düştüğü yerde patlayan kamikaze saldırıları Ukraynalıları korkutan en büyük tehlike oldu.

Diğer yandan savaşa ilişkin İngiltere ve ABD istihbaratları da verileri takip ediyor.

Kamikaze dronların yüzde 85'i durduruldu

İngiltere Savunma Bakanlığı raporunda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kamikaze drone saldırılarının yüzde 85'inin engellendiği belirtildi.

"Rusya, İran İHA'larını kullanmaya devam ediyor"

Yayınlanan istihbarat raporunda, “Rusya, İran'ın insansız hava araçlarını (İHA) Ukrayna genelindeki hedeflere karşı kullanmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Shahed-136 İHA'larına karşı mücadelesi giderek daha başarılı oluyor.

Başkan Zelenski de dahil olmak üzere resmi kaynaklar, saldırıların yüzde 85'inin engellendiğini ifade ediyor.

Bu İHA'lar yavaş, gürültülü ve düşük irtifalarda uçuyor, bu da hava savunmaların hedeflemesini kolaylaştırıyor. Rusya, giderek daha iyi hale gelen Ukrayna hava savunmasını delmek için çok sayıda İran Shahed-136 İHA harcıyor” denildi.