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    İngiltere: Ukrayna'ya 600 asker göndereceğimiz haberleri doğru değil

    Savunma Bakanı Wallace, medyada yer alan asker sevkiyatı iddiasını yalanladı. Wallace, Ukrayna'ya gönderdikleri silahlar hakkında da açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 10:30
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    İngiltere: Ukrayna'ya 600 asker göndereceğimiz haberleri doğru değil

    Rus ordusunun Ukrayna'ya saldıracağına dair haberlerin arttığı bir dönemde İngiltere'nin Kiev yönetimine destek amacıyla bu ülkeye asker göndereceği şeklinde haberler çıktı.

    İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya 600 asker sevk edecekleri iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

    600 ASKER İDDİASINI YALANLADI

    Wallace, "(Başbakan) Boris Johnson'ın Ukrayna'ya 600 asker gönderileceğini söylediği iddiası, aslında Daily Mirror'da yer alan doğru olmayan bir haberden geliyor." ifadesini kullandı.

    "BÖYLE BİR PLAN YOK"

    TASS'ın haberine göre, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile Moskova'da görüşmesinin ardından gazetecilere demeç veren Wallace, "Medyadaki her şeyin dürüst olduğuna inanmazdım." dedi.

    Wallace, "Ukraynalılara 600 özel kuvvet veya bu ölçekte herhangi bir kuvvet gönderme planı yok." diye konuştu.

    İngiltere: Ukrayna ya 600 asker göndereceğimiz haberleri doğru değil #1

    "UKRAYNA'YA GÖNDERİLEN SİLAHLAR SAVUNMA AMAÇLI VE KISA MENZİLLİ"

    İngiliz Savunma Bakanı, Ukrayna'ya gönderilen savunma silahlarına ilişkin eğitim için "küçük bir ekibin" bu ülkede bulunduğunu kaydetti.

    Ben Wallace ayrıca, Kiev'e aktarılan silahların savunma amaçlı ve kısa menzilli olduğunu, işgal girişimi olmadıkça başka bir devleti tehdit etmeyeceğini sözlerine ekledi.


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