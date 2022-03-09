İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma füzeleri gönderebilir

İngiliz Bakan Wallace, "Yüksek hızlı hava savunma füzelerinin hibe edilmesini görüşüyoruz" dedi.

İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e desteğini sürdürüyor.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya hava sahasını Rus saldırılarından korumasına yardımcı olmak için uçaksavar füze hibe etmeyi değerlendirdiklerini söyledi.

Wallace, Avam Kamarası'nda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı konuşmada, İngiliz istihbaratının, Rusya'nın askeri hedeflerinden sadece birinde başarılı olduğuna ve Herson'u ele geçirdiğine inandığını belirtti.

"RUSYA'NIN HAVA HAKİMİYETİ ENGELLENDİ"

Sahadaki durumun "vahim" olduğu değerlendirmesinde bulunan Wallace, Rus ordusunun, Mariupol gibi şehirleri kuşatmasına rağmen kontrol edemediğine dikkati çekerek, Rusya'nın havadaki hakimiyetinin Ukrayna hava savunması tarafından engellendiğini ifade etti.

Wallace, İngiltere'nin tanklara karşı savunma kapsamında Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı gönderdiğinin, İngiliz hükümetinin insani yardım miktarını 220 milyon sterline çıkaracağının da altını çizdi.

HAVA SAVUNMA FÜZELERİNİN HİBE EDİLMESİ GÜNDEMDE

Ukrayna'nın Rus hava saldırılarını bastırma yeteneğini sürdürmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Wallace, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın taleplerine yanıt olarak hükümet, STARStreak yüksek hızlı hava savunma füzelerinin hibe edilmesini değerlendirme kararı aldı. Bu sistemin savunma silahları tanımı içinde kalacağına ancak Ukrayna kuvvetlerinin hava sahasını daha iyi savunmasına izin vereceğine inanıyoruz. Yaptığımız her şey, savunma sistemleri tedarik etme kararına bağlı ve stratejik düzeye tırmanmayacak şekilde ayarlandı."