Petrol
85.67
-3.07%
Euro
19.2328
0.29%
Dolar
18.626
0.11%
Altın
1.039
-0.15%
Borsa
4771
-0.21%
Bitcoin
314.360
2.84%
BTXN Coin
5.92
-0.33%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    İngiltere, Ukrayna'ya ilk kez helikopter yardımı yapacak

    Savunma Bakanı Wallace, Ukrayna'ya olan desteklerinin altını çizerek ilk kez bir helikopter desteğinde bulunacaklarını açıkladı.
    • 23.11.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 15:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere, Ukrayna'ya ilk kez helikopter yardımı yapacak

    İngiltere, Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından ilk kez, Ukrayna’ya helikopter yardımında bulunacağını açıkladı.

    Açıklama, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’dan geldi.

    Wallace, Norveç'e yaptığı resmi ziyarette, yapılacak olan helikopter yardımının askeri yardımın bir parçası olduğunu söyledi.

    “Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz”

    AA’nın haberine göre; Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunmasına yardımcı olmak için ek 1000 top mermisinin sağlanacağı da belirtildi.

    Wallace, "Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz. Bu ek top mermileri, Ukrayna'nın son haftalarda Rusya'dan geri aldığı toprakları güvence altına almasına yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

    İngiltere, Ukrayna ya ilk kez helikopter yardımı yapacak #1

    İngiliz medyası, Ukrayna'ya 3 Sea King tipi helikopter sağlanacağını yazdı

    Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, top mermilerinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artıracağı, önemli arama ve kurtarma yetenekleri sağlamak için Sea King tipi helikopterlerinin ilk teslimatının Ukrayna'ya varmasıyla gerçekleşeceği bildirildi.

    İngiltere'nin Ukrayna'ya yapacağı bu yeni savunma desteği, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın geçen hafta sonu Kiev'i ziyareti sırasında Ukrayna'ya 50 milyon sterlinlik savunma yardımı yapılacağı duyurusunun ardından geldi.

    İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna'ya 3 Sea King tipi helikopter sağlanacağı, bunlardan birinin halihazırda Ukrayna'da olduğu belirtildi.


    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Orkun Kökçü, umrede
    Dünyadan futbol

    Orkun Kökçü, umrede

    Nur Batur: Türkiye, Büyük Kürdistan'ı önlemeye çalışıyor
    Politika

    Nur Batur: Türkiye, Büyük Kürdistan'ı önlemeye çalışıyor

    Görüş Bildir