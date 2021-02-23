İngiltere uzay savaşlarına hazırlanıyor

İngiltere’nin, savaş çıkması durumunda düşman uyduları yok etmeye yönelik tatbikat düzenlemeyi planladığı öne sürülüyor.

Birleşik Krallık’ın Daily Express gazetesinde yayınlanan bir haber uydu savaşları konusunu gündeme taşıdı.

Gazete, haberi İngiltere Savunma Bakanlığı'ndaki üst düzey bir kaynağa dayandırıyor.

HEDEFTE ÇİNLİLER VE RUSLAR VAR

Yeni kurulan Uzay Komutanlığı'nın, ''savaş zamanlarında Çin ve Rus askeri ve iletişim uydularıyla mücadeleyi amaçlayan eğitim misyonları'' için yakında RAF Typhoon savaş uçaklarını ''uzayın kenarına'' yollayabileceğini yazdı.

RAF Typhoon'ların, 12 kilometre yüksekliğe çıkarak 6 kilometrelik dikey tırmanışa geçeceği ifade edildi. Gerçek savaş durumunda, bu savaş uçaklarının düşman hedeflere anti-uydu füzeleri (ASAT) fırlatarak üslerine geri dönmesi öngörülüyor.

''GELECEK SAVAŞ UZAYDA BAŞLAYABİLİR''

Rusya ve Çin'in anti-uzay silah geliştirdiğine işaret edilen haberde, İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı Mike Wigston'un, "Gelecek savaş uzayda başlamayabilir, ama hiç şüphem yok ki çok hızlı bir şekilde uzaya taşınabilir ve hatta uzayda kazanılır veya kaybedilebilir" sözlerine yer verildi.