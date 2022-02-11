ABD ve İngiltere'den vatandaşlarına Ukrayna uyarısı

ABD ve İngiltere, vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etti.

Rusya ile Ukrayna arasında Donbas'ta çatışmalar 2014’ten bu yana sürerken an itibarıyla iki ülke arasında her an savaş çıkacağı endişesi, dünya kamuoyunun gündem maddesi oldu.

ABD ve İngiltere, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında vatandaşlarını uyardı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi.

"UKRAYNA'DA İŞGAL BAŞLAYABİLİR, ABD'LİLERİN ÜLKEYİ TERK ETMESİ GEREKİYOR"

Sullivan, Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini belirtti.

"BIDEN YAKIN ZAMANDA PUTİN'LE TELEFONDA KONUŞACAK"

Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyleyen Sullivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biden yakın zaman içinde Putin’le telefonda konuşacak, tarih veremiyorum. Putin’in işgal için nihai kararı verip-vermediğini bilmiyoruz. Elimizdeki bilgilerin ışığında saldırının her an başlayacağını söylemek istiyorum."





İNGİLTERE DE UYARDI

Bir benzer açıklama da İngiltere Dışişleri Bakanlığından geldi.

Açıklamada, Ukrayna'ya seyahat tavsiyesinin güncellediği belirtildi.

"TİCARİ ARAÇLAR HALEN VARKEN UKRAYNA'DAN AYRILIN"

İngiliz vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri tavsiye edilen açıklamada, "Şu anda Ukrayna'da bulunan İngiliz vatandaşları da ticari araçlar halen varken ayrılmalı." denildi.

Açıklamada, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarına yığılmasının askeri harekat tehdidini artırdığı ve bu nedenle fazla büyükelçilik personeli geri çekme kararı alındığı ifade edildi.

İngiltere'nin açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden'ın tüm ABD vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmeye çağırmasından bir gün sonra geldi.