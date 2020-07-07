İngiltere ve AB arasında Brexit görüşmeleri başlıyor

AB ile İngiltere arasındaki Brexit anlaşmasının yeni tur görüşmelerinin bugün başlayacağı açıklandı.

İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini düzenleyen ve uzun görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanan kalınan Brexit anlaşması Boris Johnson tarafından ocak ayında imzalanmıştı.

YENİ TUR GÖRÜŞMELER BUGÜN BAŞLAYACAK

İngiltere Başbakanlık Ofisi Dawning Street'ten yapılan açıklamaya göre, yeni tur görüşmelere bugün ilerleyen saatlerde düzenlenecek akşam yemeğinde başlanacağı duyuruldu.

Görüşmelere, Avrupa Komisyonu'nun İngiltere ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu biriminin Başkanı Michel Barnier ile Britanya Baş Müzakerecisi David Frost'ın, katılacağı bildirildi.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın bir sözcüsü de konu hakkında, "Görüşmelerin, AB'nin oyun alanı diye adlandırdığı düzeyden, yönetim yapısına kadar herşeyi içereceğinden eminim" dedi.

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği, 16 Haziran'da yaptıkları ortak açıklamada, Brexit sonrası ilişkilerine ilişkin görüşmeleri Temmuz sonrasında yoğunlaştırma konusunda anlaştıklarını duyurmuşlardı.