İngiltere ve Fransa, Yunanistan'a fırkateyn satma peşinde

Yunan donanmasının eksikliği karşısında Atina yönetimi, İngiltere ve Fransa ile görüşmelerini sürdürüyor.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan tansiyonu yükseltmek isterken, bölgedeki haklarını savunan Türkiye, sorunların çözümü için müzakere vurgusu yapıyor.

Bölgedeki gerginliği fırsat bilen İngiltere ve Fransa ise Yunanistan'a fırkateyn satmak istiyor.

Meta-defense adlı Fransız haber sitesi, "Yunanistan, Tip 23 fırkateynleri için Londra ile görüşme halinde" başlıklı bir haber yayınladı.

"İNGİLTERE HAZIR"

Yunanistan Savunma Bakanlığı'na yakın kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, Londra'nın, Tip 23 fırkateynleri Yunan donanmasına vermeye hazır olduğu ifade edildi.

Fırkateynlerin sayısı, zamanlaması ve fiyatı konusunda ise bilgi paylaşılmadı. İngiliz Kraliyet Donanması'nda halihazırda 13 adet Tip 23 fırkateyn görevde bulunuyor.

"YUNANİSTAN DONANMASI EKSİKLİK YAŞIYOR"

Yunanistan donanmasının fırkateyn eksikliği yaşadığı belirtilen haberde, bu durumun Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı sıkıntı oluşturduğu aktarıldı.

Atina'nın yıllardır yeni ya da ikinci el gemiler almak istediği aktarılırken, Yunan ve Fransız yetkililerin konuyu müzakere ettiği kaydedildi. Bununla birlikte iki ülke arasındaki müzakerelerin çıkmazda olduğu bildirildi.

FRANSA İLE GÖRÜŞÜYORLAR

Daha önce "Bulgarian Military" adlı internet sitesi, Yunanistan'ın Fransa'dan 2.8 milyar dolar değerinde iki adet Belharra sınıfı fırkateyn alımı için görüşmelerini sürdürdüğünü yazmıştı.

Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi ViDEO

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait Tip 23 fırkateyni





Fransa'nın Belharra fırkateyni