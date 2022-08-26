İngiltere'de 115 bin posta çalışanı grev yaptı

İngiltere'de 115 bin posta çalışanı grev yaptı

İngiltere'de ekonomik sorunların etkisin göstermesiyle birlikte yükselen enflasyon gibi sebeplerden ötürü 115 bin posta çalışanı iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

İngiltere hükümeti tarafından 2013'te özelleştirilen Royal Mail'de çalışma şartlarında ve maaşlarda düzenlemeler yapılmasını isteyen çalışanların 1 günlüğüne iş bırakma eylemi düzenlemesi kargaşaya neden oldu.

115 bin posta çalışanı grev gerçekleştirdi

Ülke genelinde başlatılan eyleme yaklaşık 115 bin Royal Mail çalışanı katılırken, Royal Mail olarak hizmet veren birçok postane kepenklerini indirdi.

Para transferi ve devlet kurumlarına gönderilmesi gereken resmi evraklar gibi işlemleri kabul etmeyen Royal Mail, vatandaşları cadde ve sokaklarda bulunan posta kutularına yönlendirdi.





Posta işçileri kararlı

Bugün eylemlerinin ilkini gerçekleştiren Royal Mail çalışanları, 31 Ağustos , 8 ve 9 Eylül tarihlerinde de grev yapacaklarını açıkladı.

İHA'nın haberine göre, İletişim İşçileri Sendikası (CWU) Genel Sekreteri Dave Ward gerçekleştirdiği konuşmada, "Posta işçileri hak ettikleri onurlu ve düzgün bir ücret artışını sağlama konusunda kararlı. Patronlar, milyarlarca kar elde ederken, çalışanlarının gıda bankalarını kullanmaya zorlandığı bir ülkede yaşamaya devam edemeyiz" dedi.

Mart ayında açıklanan verilerde, Royal Mail'in 73 milyon sterlin şirket karı elde ettiği belirtilmişti.



