İngiltere'de 18 yaş altı, botoks ve dudak dolgusu yaptıramayacak

İngiltere'de 18 yaş altı, botoks ve dudak dolgusu yaptıramayacak

Ülkenin Sağlık Bakanlığı, kozmetik nedenleri gerekçe göstererek karar aldı. Yasağa uymayanlar, sınırsız para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

İngiltere, gençleri koruma altına almayı amaçlayan bir düzenlemeyi bugünden itibaren hayata geçirdi.

Ülkede 18 yaş altındakilere kozmetik nedenlerle botoks ve dudak dolgusu uygulaması yasaklandı.

BOTOKS VE DUDAK DOLGUSU YASAĞI

İngiltere Sağlık Bakanlığı, yasaya uyulmamasının cezai kovuşturma ve sınırsız para cezasıyla sonuçlanabileceğini bildirdi.

Öte yandan, tıbbi ihtiyaç durumunda bu kişilere botoks ve dudak dolgusu yapılabilecek.

KARARDAN ÖNCE YAPILAN UYGULAMA

Söz konusu yasa, İngiltere dışından gelenler veya 18 yaşından büyük birinin iznine muhtaç kişileri de kapsıyor.

İngiltere'de yeni mevzuat yürürlüğe girmeden önce 18 yaş altındaki gençlere, yaşları kontrol edilmeden botoks tarzı işlemler ve cilt içi dolgu maddeleri uygulanabiliyordu.

18 YAŞ ALTINDAKİLERE 41 BİN BOTOKS UYGULAMASI

Hükümet, geçen yıl ülkede 18 yaş altındakilere 41 bin botoks tarzı uygulamanın yapıldığı tahmininde bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir analiz de 2017'de 18 yaş altı gençlere 29 bin 300 kadar cilt içi dolgu uygulaması yapıldığını gösteriyor.

Galler ve İskoçya'da da mevzuatla ilgili güncellemelerin yakın gelecekte yapılması beklenirken Kuzey İrlanda'nın, herhangi bir değişiklik planı bulunmuyor.