İngiltere'de 2 yaşındaki çocuğun yüzünü fare ısırdı

Saldırıya uğrayan çocuğunu gören anne, "Farenin yanımdan koşarak geçtiğini görene kadar ne olduğunu anlamadım" diye konuştu. Talihsiz çocuk için "Tedaviye gerek yok" denildi.

İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan bir anne, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

İsmini açıklamak istemeyen anne, yatağında ağlayan oğlunun sesini duydu.

Bunun üzerine ne olup bittiğini kontrol etmeye giden anne, 2 yaşındaki oğlunun yüzünün farenin ısırması sonrası kanlar içerisinde kaldığını fark etti.

"Korku filminden bir sahne gibiydi"

Yaşadıklarını anlatan anne, "Bir kabustan ya da korku filminden bir sahne gibiydi." dedi.

Gördüklerini henüz unutamadığını anlatan söz konusu kadın, "İki yaşındaki oğlumun yatağında ağladığını duydum ve içeri girdiğimde kanlar içindeydi.

"Farenin yanımdan koşarak geçtiğini görene kadar..."



Şok içinde dizlerimin üzerine düştüm, farenin yanımdan koşarak geçtiğini görene kadar ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu." ifadelerini kullandı.

Mail'in aktardığına göre, İngiliz anne, dört yaşındaki oğlunun da olayı gördüğünü ve o zamandan beri kabuslara maruz kaldığını anlattı.

Talihsiz çocuk evde iyileşiyor

Plastik cerrahi ve enfeksyion hastalıkları bölümüne sevk edilen talihsiz çocuğun tedaviye ihtiyacı olmadığına karar verilirken, fare saldırısına uğrayan çocuk iyileşme sürecini evde geçiriyor.