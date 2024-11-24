İngiltere'de 24 saatte 3 şüpheli paket alarmı

DHA

İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezindeki Euston Tren İstasyonu'nda şüpheli paket bulunmasının ardından istasyon, görevliler tarafından boşaltıldı.

Şüpheli paket, uzman memurlar tarafından kontrollü patlama ile imha edildi.

İngiliz polisi, önceki gün ABD'nin Londra Büyükelçiliği yakınlarındaki şüpheli paket ihbarının ardından kontrollü patlama gerçekleştirdi.

AYNI GÜN 3 ŞÜPHELİ PAKET

Yine aynı gün, ülkenin en yoğun ikinci havalimanı olan Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda da bir yolcunun bagajında şüpheli̇ yasak madde bulunması üzerine bomba imha ekipleri havalimanına gönderildi.

Olayın ardından bagajdaki şüpheli paketin güvenli hale getirildiği açıklandı.