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    İngiltere’de 3 genç, çalıştıkları iş yerini yaktı

    Galler bölgesinde, çalıştıkları iş yerinde 3 gencin yangın çıkarmasının ardından patlamalar meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 09.03.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 10:57
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    İngiltere’de 3 genç, çalıştıkları iş yerini yaktı

    İngiltere'nin Galler bölgesindeki Swansea kentinde, 3 genç iş yerinde yangın çıkardı.

    Yangının ardından patlama meydana geldi. Patlama anı kameraya yansıdı.

    Olay yerine gelen itfaiyeciler yangına müdahale ederek çevre evleri boşalttı.

    PATLAMA ANI KAMERADA

    Çevredeki yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, havadan drone ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İngiltere’de 3 genç, çalıştıkları iş yerini yaktı VİDEO

    İngiltere’de 3 genç, çalıştıkları iş yerini yaktı #1

    İngiltere’de 3 genç, çalıştıkları iş yerini yaktı #2

    İngiltere’de 3 genç, çalıştıkları iş yerini yaktı #3

    İngiltere’de 3 genç, çalıştıkları iş yerini yaktı #4

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