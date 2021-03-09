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İngiltere’de 3 genç, çalıştıkları iş yerini yaktı
Galler bölgesinde, çalıştıkları iş yerinde 3 gencin yangın çıkarmasının ardından patlamalar meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 09.03.2021 - 10:50
- Güncelleme : 09.03.2021 - 10:57
İngiltere'nin Galler bölgesindeki Swansea kentinde, 3 genç iş yerinde yangın çıkardı.
Yangının ardından patlama meydana geldi. Patlama anı kameraya yansıdı.
Olay yerine gelen itfaiyeciler yangına müdahale ederek çevre evleri boşalttı.
PATLAMA ANI KAMERADA
Çevredeki yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, havadan drone ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İngiltere’de 3 genç, çalıştıkları iş yerini yaktı VİDEO