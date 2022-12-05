İngiltere'de 3 günde bir kadın öldürülüyor

İngiltere'de yayınlanan bir rapora göre; her yıl 100'ün üzerinde kadın cinayeti meydana gelirken, ortalama her 3 günde bir kadın öldürülüyor.

Kadın cinayetleri, tüm dünyada bir sorun...

İngiltere'de kadın cinayetleri raporuna göre, Mart 2021 ile Mart 2022 tarihleri arasında 125 kadın cinayeti gerçekleşti.

Verilere göre, İngiltere'de ortalama olarak her 3 günde bir kadın, bir erkek tarafından öldürülüyor.

Ülkedeki kadın cinayetlerini araştıran Femicide Census adlı kuruluşun raporunda, 2009'dan bu yana kadın cinayetleri sayısının her yıl 100'ün üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Rapora göre; 2009'da 134, 2010'da 168, 2011'de 159, 2012'de 132, 2013'te 139, 2014'te 149, 2015'te 126, 2016'da 124, 2017'de 140, 2018'de 154, 2019'da 128, 2020'de 110 kadın öldürüldü.

En çok 60 yaş ve üzeri kadın lar öldürüldü

Söz konusu rapora göre öldürülen 125 kadının yaşları 16-88 arasında değişirken, yaşlı kadınlara yönelik cinayetlerin daha yaygın olduğu kaydedildi.

Öldürülen kadınların 11'inin 70'li yaşlarında, 9'unun 80 yaş ve üzerinde, 14'ünün ise 60'lı yaşlarında olduğu belirtildi.

Raporda, son 1 yılda öldürülen kadınların 4'te birinden fazlasının 60 yaş üzerinde olduğu bildirilirken, İngiltere'deki kadın cinayetlerinin haftada 2'nin altına hiç düşmediği belirtildi.





Kadın lar, eşleri veya oğulları tarafından öldürülüyor

Femicide Census'un yayınladığı raporda, kadınların büyük çoğunluğunun eşleri veya erkek çocukları olan aile yakınları tarafından, kendi evlerinde öldürüldükleri kaydedildi.

Yayınlanan verilere göre, 2020 yılı boyunca gerçekleşen 110 kadın cinayetinden 57'sinin kadınların mevcut veya eskiden birlikte olduğu partneri tarafından, 14'ünün oğulları tarafından, 9'unun ise tanımadığı biri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Cinayetlerin yüzde 70'inin kadının kendi evinde gerçekleştiği belirtilirken, öldürülen kadınların yüzde 20'sinin 66 yaş ve üzerinde olduğu kaydedildi.

Her 3 günde bir kadın cinayeti işleniyor

Femicide Census raporunda, ayrıca 2020 yılına ait kadın cinayeti vakalarının yüzde 48'inde mağdurun faili tarafından daha önce bir şiddet ve taciz öyküsü olduğu ortaya kondu. Raporda, 110 kadın cinayetinin faillerinin bugüne kadar 79'unun bulunduğu kaydedildi.

Raporda, "Genel veri eğilimleri, önceki raporlarımızla büyük ölçüde tutarlı olmaya devam ediyor. İngiltere'de ortalama her 3 günde bir kadın bir erkek tarafından öldürülüyor." ifadeleri yer aldı.

Femicide Census, kadınların eşleri ile olan ayrılığının partner tarafından işlenen kadın cinayetleri için bir risk faktörü oluşturduğu bilgisini de paylaştı.





Şiddetle mücadelede somut adımlar atılması isteniyor

Öte yandan, Mart 2021'de İngiltere'de büyük yankı uyandıran 33 yaşındaki Sarah Everard'ın, bir polis tarafından öldürülmesinin ardından son 1 yıl içinde 125 kadın cinayetinin daha gerçekleşmesi kadın hakları savunucuları tarafından eleştirildi.

Erkekler tarafından öldürülen kadınların isimlerini kaydeden Counting Dead Women projesinin kurucusu Karen Ingala Smith, "Son kadın cinayetleri sayımı, son 10 yılda Birleşik Krallık'ta her 3 günde bir kadının bir erkek tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Sarah Everard’ın öldürülmesinden bu yana hiçbir şey değişmedi." dedi.

Smith, hükümetin kadınlara yönelik erkek şiddetiyle mücadeleye öncelik verilmesi konusunda konuştuğunu ancak bunu somut eylemlerin takip etmediğini söyledi. Aile içi şiddetten sorumlu Bakan Jess Phillips ise, “Sarah Everard'ın öldürülmesinden bu yana geçen yıl içinde bir önceki yıla göre daha fazla kadın öldürüldü. Şimdiye kadar çok az ilerleme kaydedildi ve hükümetten tekrarlanan bu suçları nasıl yönetecekleri, izleyecekleri konusunda hala bir yanıt yok.” ifadelerini kullandı.

Her saat 5’ten fazla kadın öldürülüyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) son kadın cinayeti raporuna göre ise 2021'de dünya genelinde, her saat 5'ten fazla kadının veya kız çocuğunun yakın partnerler veya diğer aile üyeleri tarafından öldürüldüğü ortaya kondu.

BM tarafından yapılan araştırmaya göre, geçen yıl kasıtlı olarak öldürülen tüm kadın ve kız çocuklarının yaklaşık yüzde 56'sı eşleri veya diğer aile üyeleri tarafından öldürüldü.

İHA'nın haberine göre; BM raporu, 2021'de dünya genelinde 81 bin 100 kadının kasıtlı olarak öldürüldüğünü kaydetti.



