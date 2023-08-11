İHA
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ülkelerden biri de İngiltere...
İngiliz vatandaşlar, aşırı sıcakla baş edebilmek için kendini denize salıyor.
Facianın eşiğinden dönüldü
Tatil bölgelerinde yoğunluk oluşurken, bazen korkulu anlar da yaşanabiliyor.
Ülkenin güneybatısındaki Dorset’in tatil noktası West Bay’de facianın eşiğinden dönüldü…
Kıl payı kurtuluş
Deniz kıyısındaki tepelikten aniden kaya parçaları koparak sahile düştü.
Bu sırada kumsalda yürüyen 3 kişi, ezilmekten saniyelerle kurtuldu.
O anlar kamerada
O anlar kumsaldaki başka bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dorset Belediyesi, kaya düşmeleri ve heyelanların her an meydana gelebileceğine dair uyarı yayınladı.