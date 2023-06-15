İngiltere'de 3 kişi öldü! Olay yerinde dans etti.... İngiltere'de kimliği belirsiz bir kadının, 3 kişinin öldürüldüğü yerde canlı yayın yapan muhabirin arkasında el sallayıp dans ettiği anlar tepki topladı.

ensonhaber.com

İngiltere’nin Nottingham kentinde, korkunç bir cinayet yaşandı....

Yerel saatle 04.00'ten sonra 2 kişi, sokakta ölü bulundu.

Polis, daha sonra bir kamyonetin 3 kişiyi ezmeye çalıştığı bir başka olayın ihbarını aldı.

Bu 3 kişi hastanede tedavi altına alınırken, bir kişinin daha ölü bulunduğu haberi geldi.

Bu sırada Sky News muhabiri, 19 yaşındaki Barnaby Webber, 19 yaşındaki Grace O'Malley-Kumar ve 65 yaşındaki Ian Coates'ın bıçak ve araç saldırısında hayatını kaybettiği olay yerinden yayın yapmak istedi.

Muhabirin canlı yayında olduğu sırada bir kadının ilginç dansları ise ülke gündeminde büyük tepki topladı.

Cinayet yerinde dans etti

Kimliği belli olmayan kadın kameranın kadrajına girip dans etti.

Cinayetin işlendiği yerde yapılan yayını dansıyla sabote eden kadına ise tepkiler arka arkaya geldi.

Bir Twitter kullanıcısı kadın için "İğrenç!" yorumunu yaparken, bir başkası hassas yayını kesmesinin tamamen skandal olduğunu ifade etti.