AA

İngiltere’nin Nottingham kenti, korkunç cinayetlerle güne başladı…

Yerel saatle 04.00'ten sonra 2 kişi, sokakta ölü bulundu.

Polis, daha sonra bir kamyonetin 3 kişiyi ezmeye çalıştığı bir başka olayın ihbarını aldı.

Bu 3 kişi hastanede tedavi altına alınırken, bir kişinin daha ölü bulunduğu haberi geldi.

Olayların birbirleriyle bağlantılı olduğunu düşünen Nottinghamshire polisi, 31 yaşındaki bir erkeği, cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

Ekipler bölgeyi kordon altına alırken, otobüs ve tren seferleri de durduruldu.

Nottinghamshire Emniyet Müdürü Kate Meynell, vahşete ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Meynell, şunları söyledi:

Bu, 3 kişinin yaşamına mal olan korkunç ve trajik bir olay. Bu üç olayın birbiriyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz ve bir erkek şu an gözaltında. Soruşturma henüz ilk aşamalarında ve dedektiflerden oluşan bir ekip tam olarak ne olduğunu tespit etmek için çalışıyor.