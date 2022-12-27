İngiltere'de 30 saniyelik enerji tasarrufu reklamı

İngiliz hükümeti vatandaşlarını enerji tasarrufu konusunda uyarmak amacıyla eski Başbakan Liz Truss tarafından veto edilen reklam filmini yayınlamaya başladı.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra küresel çapta başlayan enerji krizi en çok Avrupa'yı vurdu.

Rusya ile karşılıklı yaptırımlar nedeniyle vanaların kapanmasıyla Avrupa ülkeleri kara kış için hazırlıklara başladı.

Birçok ülke, halkını tasarrufa yönlendirmek için farklı yollara başvuruyor.

Bu yöntemlerin en çok kullanılanı ise reklam filmleri.

İngiltere de eski Başbakan Liz Truss döneminde hazılanan bir reklam filmini yayına verdi.

30 saniyelkik tasarruf filmi

Enerji fiyatlarının tavan yaptığı İngiltere'de, hükümet reklam filminde "Enerji tasarrufu için 30 saniye ayırmanız yeterli" sloganıyla tasarrufu teşvik ediyor.

30 saniyelik televizyon reklamında hane halkına enerji faturalarını düşürecek yöntemler anlatılıyor.

İngiltere, halkı daha az elektrik tüketmeye çağıran kampanyayı konuşuyor. Bu kez 30 saniyelik bir televizyon reklamı ile 30 saniyede nasıl tasarruf edileceğini anlatıyor.

Tasarruf önerileri

Peki, tavsiyeler neler? Işıkları kapatmak, geceleri perdeleri örterek odadaki ısı kaybını önlemek, çamaşır makinesini düşük sıcaklıkta çalıştırmak...

Tüm bunları yapmak için 30 saniye ayırmanın yeterli olduğu vurgulanıyor. Hükümet, reklamla ülkenin enerji krizini aşmak için halkın daha aktif katılımını hedefliyor.

Liz Truss filmi veto etmişti

Farkındalık kampanyasına destek verenler olduğu kadar, eleştirenler de var.

Eleştirilerin başında, hükümetin tasarruf tedbileri için geç kaldığı geliyor. İngiliz hükümeti kampanyayı Ekim ayında hazırlamış; ancak dönemin başbakanı Liz Truss onaylamamıştı.