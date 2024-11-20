İngiltere'de 4 gün boyunca otelde kadını zorla alıkoydu: Günlerce tecavüz etti

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İngiltere'de mide bulandıran bir olay yaşandı.

4-8 Şubat 2022 tarihleri arasında Dorset'teki bir otel odasında meydana gelen olayda 29 yaşındaki adam Ashley Lacey-Pring, bir kadını 4 gün boyunca alıkoydu.

Pring, alıkoyduğu kadını cinsel ilişkiye zorlayarak şiddet uyguladı.

4 GÜN BOYUNCA TECAVÜZ ETTİ

Kadının otel yönetiminden yardım istemesiyle Pring gözaltına alındı.

Lacey-Pring, iki tecavüz, iki cinsel saldırı ve bir ağır bedensel zarar suçlamalarından dolayı Bournemouth Crown Court’ta jüri tarafından suçlu bulundu.

15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

İngiliz basınından Daily Mail'in aktardığına göre Lacey-Pring, önceki suçları nedeniyle 30 sabıkası bulunan bir suçlu olarak, mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Pring ayrıca ömür boyu cinsel suçlular kayıtlarına da alındı.