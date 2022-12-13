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    İngiltere'de 40 bin demir yolu işçisi grev başlattı

    40 bin demir yolu işçisi, maaşların enflasyonla uyumlu şekilde artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 2 günlük greve gitti.
    • 13.12.2022 - 14:28
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    İngiltere'de 40 bin demir yolu işçisi grev başlattı

    İngiltere’de grev dalgası giderek büyüyor…

    Hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle maaşlar eriyor.

    Yıllık bazda yüzde 11'i geçen enflasyonun altında teklif edilen maaş artışını kabul etmeyen çok sayıda sendika art arda grev kararı alıyor.

    Demir yolu işçilerinin maaş artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik talepleri de sürüyor.

    Ülkede Demir Yolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikasına (RMT) üye 40 bin demir yolu çalışanı, 2 günlük greve gitti.

    Demir yolu operatörü Network Rail, işçilere bu yıl için yüzde 5, gelecek yıl için ise yüzde 4 zam teklifinde bulunmuştu.

    AA’nın haberine göre; sendika, dün Network Rail'den gelen yeni teklifi enflasyonun altında olduğu gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.

    ‘Sadece gerekli durumda seyahat edin’

    Network Rail, ülke genelinde tren seferlerinin yaklaşık yüzde 20'sinin yapılabileceğini belirtti.

    Yolculara sadece gerekli durumda seyahat edilmesi çağrısında bulundu.

    Demir yolu çalışanları, greve 16 ve 17 Aralık'ta da devam edecek.

    Eyleme katılan meslek grupları

    İş bırakma eylemine katılanlar arasında öğretmenler, otobüs şoförleri, liman işçileri, gazeteciler, kamu personeli, ceza avukatları, demir yolu, havalimanı, üniversite, havacılık ve posta servisi çalışanları başta olmak üzere çok çeşitli meslek grupları yer alıyor.

    İngiltere de 40 bin demir yolu işçisi grev başlattı #1

    Hayat pahalılığı protesto ediliyor

    Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi, başta başkent Londra olmak üzere ülke genelinde sıklıkla gösteri ve yürüyüşler düzenliyor.

    Hükümet ise her geçen gün büyüyen grev dalgasıyla başa çıkmanın yollarını arıyor.

    Bu bağlamda, İngiliz hükümeti greve gitmekte ısrar eden işçi sendikalarına "sert karşılık" verebileceği uyarısında bulundu ve grev dalgasına karşı yeni yasalar üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

    İngiltere de 40 bin demir yolu işçisi grev başlattı #2


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