İngiltere’de 440 yıllık halıların 2001 yılında başlatılan restorasyonu bitmek üzere

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden veliaht Prens Charles’ın başkanlık yaptığı National Trust Vakfı tarafından 2001 yılında başlatılan 440 yıllık tarihi duvar halılarının restorasyonunda sona gelindi.

İngiltere’de 1895 yılında kurulan ve ülkedeki tarihi eserleri ve doğal güzellikleri korumayı amaçlayan Prens Charles’ın başkanlık yaptığı National Trust Vakfı yaptığı açıklamada 440 yıllık duvar halılarının restorasyonunda sona gelindiğini açıkladı.

Gideon koleksiyonu olarak bilinen tarihi duvar halıları 13 parçadan oluşuyor. Halıların restorasyonuna 2001 yılında başlanıldı.

Restorasyonun 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.

Duvar halıları, Eski Ahit’te yer alan Hakimler Kitabı’ndan Gideon'un, halkını Midyanlılardan kurtarmak için bir orduya lider ettiği hikâyeyi anlatırken Hardwick Hall malikanesinde Uzun Galeri’de sergilendiği belirtildi.

“BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR PROJE”

Halıları, Kraliçe 1. Elizabeth döneminden kalma bir başyapıt diye nitelendiren Hardwick Genel Müdürü Denise Edwards, "Bu yıl, evlerimiz (malikaneler) neredeyse beş aydır kapalı olmasına rağmen, perde arkasında ziyaretçilerimizi ağırlamaya hazırlanmakla çok meşguldük ve bu bizim için bilhassa özel bir proje" dedi.

“BİRLEŞİK KRALLIK'TA HAYATTA KALAN EN BÜYÜK SET”

Gideon Koleksiyonu’nun Sir Christopher Hatton için Oudenaarde'nin Flaman bölgesinde dokunduğu belirten Edwars, “Bu, son derece önemli bir duvar halısı setidir - on altıncı yüzyılın sonundan beri Uzun Galeri'de asılı olan Birleşik Krallık'ta hayatta kalan en büyük set. Bunlar ölçü olarak muazzamlar, bu da onları 1530'ların ve 1540'ların diğer büyük eserlerine rakip olan dönemin en iddialı duvar halılarından biri yapıyor” dedi.

HER HALI İÇİN 3 YIL RESTORASYON SÜRECİ AYRILDI

Vakıftan yapılan açıklamada her halı için restorasyon süresinin 3 yılda yavaş yavaş yapıldığı belirtilerek, her halının ayrı ayrı dokunan bordürlerinin çıkartılıp temizlenmeye hazır hale getirildiğini ifade edildi.

HER PARÇA BİR GÜNDE YIKANIYOR

Belçika’ya gönderilen halıların, uzmanlar tarafından her parçanın yıkanmasının bir gün sürdüğü ve daha sonra halıların geri getirilerek her bir hasarın elle ilmek ilmek onarıldığı açıklandı.













