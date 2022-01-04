İngiltere'de 52 yaşındaki aşısız hastadan aşı yaptırın çağrısı

Koronavirüs aşısı olmayan ve yoğun bakıma kaldırılan Pugh, "Öldüğünüzde 'Keşke aşı olsaydım' diyemezsiniz" ifadesiyle aşı karşıtlarını uyardı.

İngiltere'de yaşayan ve aşıya karşı çıkan üç çocuk babası Andrew Pugh, koronavirüse yakalanınca yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Pugh'ın, tedavi gördüğü hastaneden çektiği videoda konuşmakta zorlandığı görüldü.

AŞI KARŞITI HASTANIN DURUMU

Doktorlar, Pugh'ın hayatta kalma olasılığının yüzde 50 olduğunu söyledi. 52 yaşındaki İngiliz'in, bir noktadan sonra güçlükle yemek yiyebildiği, uyuyamadığı ve yürüyemediği belirtildi.

52 yaşındaki aşısız hastanın yoğun bakımdaki zor anları ViDEO

"AŞI OLMADIM, KAHRAMAN OLDUĞUMU SANIYORDUM"

Daha sonra İngiliz basınına açıklama yapan Pugh, aşıya tereddütle yaklaşanlara işaret ederek, "Aşı olmadım, kahraman olduğumu sanıyordum." dedi.

"ÖLDÜĞÜNÜZDE..."

Andrew Pugh, "Öldüğünüzde ve tüm aileniz kederli olduğunda, dönüp 'Keşke aşı olsaydım' diyemezsiniz. Durum çok ciddi ve insanların aşılarını yaptırmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.