Gökdelenin çatısına çıkan İngiliz gençlerin, 550 metre yükseklikteki akrobasi oyunu, izleyenleri korkuttu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 19 yaiındaki Adam Lockwood, Chanary Wharf bölgesindeki 550 metre yükseklikte olduğu belirtilen The Madison gökdeleninin çatısına çıktı.

Çatıda, akrobasi numarası yaparak tehlikeli anlara sebep olan Lockwood arkadaşı tarafından kayda alınan o anları sosyal medyadan paylaştı.

"BUGÜN BİRAZ CESURUM"

Görüntülerde, Lockwood’un oturduğu korkuluktan aniden kendisini bıraktığı, hızlıca elleriyle korkuluğa tutunarak kendisini yukarıya çektiği görüldü. Bu sırada Lackwood’un, “Bugün biraz cesurum” dediği duyuldu.

Görüntülerin devamında ise Lockwood’un çatıda tehlikeli şekilde yürüdüğü ve aşağıya sarktığı görüldü.

İngiliz medyası ise Lackwood’un bu görüntüsünü, “Profesyonel aptal” başlığı ile yayınladı. Polisin gençle ilgili soruşturma başlatılması beklendiği belirtildi.

İngiltere'de, 550 metre yükseklikte tehlikeli oyun