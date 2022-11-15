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- İngiltere'de 6 bin esrar kullanan denek aranıyor
İngiltere'de 6 bin esrar kullanan denek aranıyor
- 15.11.2022 - 11:58
- Güncelleme : 15.11.2022 - 12:18
İngiltere'de, esrar kullanımının yasallaşmasının oluşturacağı sorunlara yönelik incelemelere başlandı.
Ülkede King's College London tarafından, esrarın insan beyni üzerindeki etkilerine ilişkin Cannabis ve Me adlı bir çalışma başlatıldı.
Çalışmaya denek arayan ekip, katılanlara ödeme yapılacağını açıkladı.
6 bin gönüllü aranıyor
Katılma koşulu olarak ise, başkent Londra'da yaşayan ve şu anda uyuşturucu kullanan, üç defadan az kullanmış veya daha önce hiç denememiş 18 ila 45 yaşları arasında 6 bin gönüllü kabul edileceği duyuruldu.
Beyin üzerinde etkileri incelenecek
Bilim uzmanları, dünya çapında her gün 200 milyondan fazla insanın esrar kullanmasına rağmen etkileri hakkında çok az şey bilindiğini ve başlatılan çalışmayla esrarın beyin üzerinde bıraktığı etkinin inceleneceğini belirtti.
Katılımcılara 50 pound ödenecek
İHA'nın haberine göre, 40 dakikalık çevrimiçi anketlerin yapılmasının ardından yüz yüze değerlendirmelerin yapılacağı çalışmada, anketi tamamlayanlara 50 pound ödeme yapılacak.