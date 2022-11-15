Petrol
92.46
-0.73%
Euro
19.3411
0.63%
Dolar
18.6095
0.03%
Altın
1.063
0.37%
Borsa
4549
-0.47%
Bitcoin
321.516
0.64%
BTXN Coin
7.64
18.44%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    İngiltere'de 6 bin esrar kullanan denek aranıyor

    Esrarın beyin üzerindeki etkilerini inceleyen ekip, İngiltere'de yaşayan 18 ila 45 yaşları arasında 6 bin gönüllüye 50 pound ödeme yapacaklarını duyurdu.
    • 15.11.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 12:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'de 6 bin esrar kullanan denek aranıyor

    İngiltere'de, esrar kullanımının yasallaşmasının oluşturacağı sorunlara yönelik incelemelere başlandı.

    Ülkede King's College London tarafından, esrarın insan beyni üzerindeki etkilerine ilişkin Cannabis ve Me adlı bir çalışma başlatıldı.

    Çalışmaya denek arayan ekip, katılanlara ödeme yapılacağını açıkladı.

    6 bin gönüllü aranıyor

    Katılma koşulu olarak ise, başkent Londra'da yaşayan ve şu anda uyuşturucu kullanan, üç defadan az kullanmış veya daha önce hiç denememiş 18 ila 45 yaşları arasında 6 bin gönüllü kabul edileceği duyuruldu.

    İngiltere de 6 bin esrar kullanan denek aranıyor #1

    Beyin üzerinde etkileri incelenecek

    Bilim uzmanları, dünya çapında her gün 200 milyondan fazla insanın esrar kullanmasına rağmen etkileri hakkında çok az şey bilindiğini ve başlatılan çalışmayla esrarın beyin üzerinde bıraktığı etkinin inceleneceğini belirtti.

    Katılımcılara 50 pound ödenecek

    İHA'nın haberine göre, 40 dakikalık çevrimiçi anketlerin yapılmasının ardından yüz yüze değerlendirmelerin yapılacağı çalışmada, anketi tamamlayanlara 50 pound ödeme yapılacak.

    İngiltere de 6 bin esrar kullanan denek aranıyor #2


    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Nevşehir peribacaları ve kaplıcalarına yoğun ilgi
    Kültür Sanat

    Nevşehir peribacaları ve kaplıcalarına yoğun ilgi

    Meral Akşener: Stres yapmayın, kazanacak aday çıkaracağız
    Politika

    Meral Akşener: Stres yapmayın, kazanacak aday çıkaracağız

    Görüş Bildir