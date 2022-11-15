İngiltere'de 6 bin esrar kullanan denek aranıyor

Esrarın beyin üzerindeki etkilerini inceleyen ekip, İngiltere'de yaşayan 18 ila 45 yaşları arasında 6 bin gönüllüye 50 pound ödeme yapacaklarını duyurdu.

İngiltere'de, esrar kullanımının yasallaşmasının oluşturacağı sorunlara yönelik incelemelere başlandı.

Ülkede King's College London tarafından, esrarın insan beyni üzerindeki etkilerine ilişkin Cannabis ve Me adlı bir çalışma başlatıldı.

Çalışmaya denek arayan ekip, katılanlara ödeme yapılacağını açıkladı.

6 bin gönüllü aranıyor

Katılma koşulu olarak ise, başkent Londra'da yaşayan ve şu anda uyuşturucu kullanan, üç defadan az kullanmış veya daha önce hiç denememiş 18 ila 45 yaşları arasında 6 bin gönüllü kabul edileceği duyuruldu.

Beyin üzerinde etkileri incelenecek

Bilim uzmanları, dünya çapında her gün 200 milyondan fazla insanın esrar kullanmasına rağmen etkileri hakkında çok az şey bilindiğini ve başlatılan çalışmayla esrarın beyin üzerinde bıraktığı etkinin inceleneceğini belirtti.

Katılımcılara 50 pound ödenecek

İHA'nın haberine göre, 40 dakikalık çevrimiçi anketlerin yapılmasının ardından yüz yüze değerlendirmelerin yapılacağı çalışmada, anketi tamamlayanlara 50 pound ödeme yapılacak.