İngiltere'de 61 kişi, barda mahsur kaldı

Yoğun kar yağışı İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire Dales bölgesinde etkisini gösterdi.

Yağış sonrası karla kaplanan barda 61 kişi mahsur kaldı ve üçüncü gecelerini de bir arada geçirdi.

"HERKESİN MORALİ İYİ"

Bölgede bulunan Tan Hill Inn barının yöneticisi Nicola Townsend, herkesin moralinin gerçekten iyi olduğunu belirterek, "Oldukça iyi bir dostluk kurdular, büyük bir aile gibi oldular." dedi.

MAHSUR KALANLARIN VAKİT GEÇİRME YÖNTEMİ

Gece yer yataklarında uyuyan barda kalanlar, oyun oynayarak, komedi filmi izleyerek ve kendileri gibi mahsur kalan müzik grubu Oasis'i dinleyerek vakit geçiriyor.

"HARİKA HİSSEDİYORUM"

Ragbi ligi yorumcusu Martin Overton, "kendini harika hissettiğini" ancak bir sonraki sefere "biraz giysi ve birkaç kürekle geleceğini" söyledi.

Mahsur kalanlar arasındaki bir kadın da çoğu kişinin kurtarıldıktan sonra da uzun süre iletişim halinde kalacağını hissettiğini belirtti.

61 KİŞİ İÇİN KURTARMA OPERASYONU

Öte yandan, 3 günün ardından mahsur kalan 7'si personel 61 kişinin bugün kurtarılması bekleniyor.

Deniz seviyesinden 528 metre yükseklikte bulunan ve ülkenin en yüksek barı olarak kabul edilen Tan Hill Inn'e giden yola devrilen elektrik kablolarının emniyete alınmasının ardından mahsur kalanlara ulaşılabilecek.