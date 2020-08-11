İngiltere'de 730 bin kişi korona nedeniyle işini kaybetti

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere'de Mart ayından bu yana koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 730 bin kişinin işsiz kaldığını açıkladı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından bugün yayınlanan resmi istatistiklere göre 2009 yılından bu yana görülen en büyük üç aylık istihdam düşüşünün kaydedildiği belirtildi.

ONS, koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında kilitlenmenin başlamasından bu yana yaklaşık 730 bin kişinin işsiz kaldığını ifade ederken, yalnızca Haziran ayından bu yana 114 bin kişinin işsiz kaldığının da altını çizdi.

ONS en genç işçiler, en yaşlı işçiler ve el işi yapanların salgın sırasında en kötü etkilenenler olduğunu aktardı.

Ayrıca şu an da tahmin edilen yüzde 3.9 seviyesinde olan işsizlik oranının yıl sonunda hükümetin korona virüs nedeniyle çalışamayan kişilere ödediği maaş desteği programının bitmesiyle artma ihtimali olduğu ifade edildi.

İŞSİZLİKTE ARTIŞ SÜRECEK

İngiltere hükümetinin koronavirüs salgını sırasında yaklaşık 9 milyon kişiye maaşlarının yüzde 80'ini ödediği programı Ekim ayında sonlandıracak olması konusunda ekonomistler işsizliğin artacağı konusunda uyarıda bulundu.

İngiliz Ticaret Odaları Ekonomi Başkanı Suren Thiru, verilerin şu anda gerçeğin "gerisinde" olduğunu söyleyerek, "Başlık verileri sahadaki gerçekliğin gerisinde kalmaya devam ederken, maaş bordrosundaki çalışan sayısı ve çalışılan saatlerin azalması, korona virüs salgınının Birleşik Krallık iş gücü piyasasına verdiği zararın bir başka kanıtıdır" dedi.

Thiru, “Geçiş planı, milyonlarca işin korunmasında başarılı oldu. Bununla birlikte, firmalar, artan maliyetler ve azalan talep sorunlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ederken, hükümet destek programları sona erdiğinde işsizliğin artması muhtemeldir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası ise İngiltere'deki işsizlik oranının bu yıl neredeyse ikiye katlanarak yüzde 7.5'e çıkabileceğini tahmin ediyor. Merkez Bankası, en son tahmin senaryosuna göre bu oranın 2021'in dördüncü çeyreğine kadar yüzde 6'ya düşmeyeceğini belirtti.