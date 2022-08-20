İngiltere'de, 90 yaşındaki kadın 40 saat ambulans bekledi

90 yaşındaki kadının düşme nedeniyle çağırdığı ambulans, 40 saat sonra geldi. Aynı bölgede başka bir vakanın ise 15 saat boyunca ambulans beklediği öğrenildi.

İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) yönelik şikayetler gün geçtikçe artıyor.

Teşhis ve tedavi noktasında sıkıntı çektiğini iddia eden vatandaşların yanı sıra, ambulans bekleme sürelerinde de gözle görülür bir artış olduğu belirlendi.

Ülkede ambulans bekleme süreleriyle ilgili verileri paylaşan NHS, ambulansların geçen ay İngiltere'de acil çağrılara yanıt vermesinin ortalama bir saat sürdüğünü belirtti.

Son olarak Cornwall bölgesinde 90 yaşındaki bir kadının 40 saat boyunca ambulans beklemesi gündeme geldi.

Bölgede yaşayan Stephen Syms’in 90 yaşındaki annesi, geçtiğimiz pazar günü düşünce ambulansa haber verildi. Beklenen ambulans, salı günü geldi.

“Sistem tamamen bozulmuş”

İHA’nın haberine göre; yaklaşık 40 saat ambulans beklemek zorunda kaldıklarını belirten Syms, “90 yaşında annemle sıkıntı içinde oturup durumunun ne olduğunu bilmeden beklediğimiz için çok üzüldük. Sistem tamamen bozulmuş, gözden geçirilmesi gerek.” dedi.

Syms annesinin daha sonra ambulansla Royal Cornwall Hastanesi'ne götürüldüğünü söyledi.

20 saat araçta bekletildi

Royal Cornwall Hastanesi'ne götürülen kadının, 20 saat boyunca araçta kaldığı öğrenildi.

burada bir süre bekletildikten sonra annesine kalça kırığı teşhisi konulduğunu ve ameliyat olması gerektiğini ifade etti.

Başka bir vaka, 15 saat beklemişti

Aynı bölgede yaşayan başka bir kadın ise 87 yaşındaki babasının geçtiğimiz pazartesi günü düşmesi sonucu çağırdıkları ambulansı 15 saat beklemek zorunda kaldıklarını açıkladı.

87 yaşındaki adamın ambulans beklerken derme çatma bir sığınağa bırakıldığı bildirildi .