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    İngiltere'de acil erken seçim çağrısı

    Ana muhalefet lideri Starmer, "İngiltere daha iyisini hak ediyor. Genel seçim şart" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 14:13
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    İngiltere'de acil erken seçim çağrısı

    İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, Başbakan Liz Truss hükümetine son verilmesini istedi.

    Starmer, hükümet kaosunu sona erdirmek için acil erken seçim talebinde bulundu.

    "Vatanseverlik görevinden yoksunlar"

    Brighton'da İşçi Sendikaları Kongresi'ne (TUC) seslenen Starmer, iktidardaki Muhafazakar Parti'yi işaret ederek, "İngiliz halkını kendi acıklı münakaşalarından uzak tutacak temel vatanseverlik görevinden yoksunlar." dedi.

    Ana muhalefet lideri, genel seçim istedi

    Ülkenin ve milyonlarca insanın mali durumunun altüst olduğunu söyleyen Starmer, "Böyle gitmez. İngiltere daha iyisini hak ediyor. İngiltere, Muhafazakarların kaosunu daha fazla kaldıramaz. Şimdi bir genel seçime ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

    İngiltere de acil erken seçim çağrısı #1

    Muhafazakar vekillerden istifa çağrısı

    Ana muhalefet liderinin çağrısı, Başbakan Truss'ın istifasını isteyen Muhafazakar milletvekillerinin sayısının artmaya devam ettiği bir dönemde geldi.

    Simon Hoare, Truss'ın koltuğunu kurtarmak için "12 saati" olduğuna inandığını söylerken, Crispin Blunt "kargaşanın sona ermesi için değişikliğin şart olduğunu" belirtmişti.

    İngiltere de acil erken seçim çağrısı #2

    İngiltere de acil erken seçim çağrısı #3


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