İngiltere'de ağaçla evlenen kadın şaşırtmaya devam ediyor

İngiltere'de ağaçla evlenen iki çocuk annesi Kate Cunningham, ilk evlilik yıldönümlerini kutluyor. Cunningham, ilişkilerini ilk günkü gibi koruduklarını söyledi.

İngiltere'de 2019 yılında Kate Cunningham isimli bir kadın Sefton'daki Rimrose Valley Country Park'ta bulunan bir mürver ağacıyla evlenmişti.

Evlendikten sonra soyadını ‘Elder’ olarak değiştiren kadın, ilişkilerinin ilk günkü heyecanını koruduğunu ve birbirlerine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını söyledi.

SEVGİLİSİ VE ÇOCUKLARINI BIRAKIP HAFTADA 4-5 KEZ ZİYARETE GİDİYOR

Sevgilisi ve çocuklarını evde bırakarak hafta 4-5 kez eşini ziyaret ettiğini dile getiren Cunningham, sevgisinin her geçen gün daha çok büyüdüğünü anlattı.

Birlikteliklerinin hayatını daha iyi yönde değiştirdiğini ve sevgilisinin ilişkilerinde bir zorluk çıkartmadığını dile getirdi.

"AİLEM VE ARKADAŞLARIM BU EVLİLİĞİ DESTEKLİYORLAR"

Birlikte üçüncü Noel'i geçirmeye hazırlandıklarını dile getiren Cunningham, "Ailem ve arkadaşlarım aramızdaki derin bağı gördüğü için bu evliliği destekliyorlar. Ağaçlar da insanlar gibi aslında. Onların da enerjileri ve etrafında bulunan şeylerle bağ kurma kapasiteleri var" dedi.

Büyükannesinden kalan yüzükle evliliklerini taçlandırdıklarını ifade eden Cunningham ve ağacın, yerel bir müzisyenin sahne aldığı evlilik törenine onlarca kişi katılmıştı.