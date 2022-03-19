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    İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı

    İngiltere'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte ülkenin Eastbourne kentinde benzin fiyatı 1.64 sterline, dizel akaryakıtın litresi ise 1.74'e yükselerek rekor tazeledi.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 22:53
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    İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı

    İngiltere’de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte benzin ve dizel fiyatı geçen ay ulaştığı rakamın üstüne çıkarak rekor tazeledi.

    BENZİN 1,64 STERLİNE MOTORİN İSE 1,74 STERLİNE YÜKSELDİ

    İngiltere’nin Eastbourne kentinde benzin fiyatı 1.64 sterlin olurken, dizel akaryakıtın litresi ise 1.74 sterline yükseldi.

    Geçtiğimiz ay yapılan zamla 55 litrelik bir araç 81,41 sterline akaryakıt alırken yeni zamlarla birlikte bu rakam 90 sterline yaklaştı.

    SON 30 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

    İngiliz Otomobil Kulübü (RAC) sözcüsü geçen ay yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın akaryakıt fiyatlarına doğrudan etkisi olduğunu açıklamış, enflasyon oranlarının da son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 7 barajını aşacağını dile getirmişti.

    Geçtiğimiz yıl yaşanan araç kullanan şoför eksikliğinden kaynaklı olarak akaryakıtta bazı aksaklıklar meydana gelirken, Londra da bulunan bazı akaryakıt istasyonlarında pompa istasyonlarının tamamının açılmadığı görülmüştü.

    İngiltere de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı #1


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