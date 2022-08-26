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    İngiltere'de aktivistler, benzin istasyonlarına saldırdı

    Temiz enerjiye geçilmesini isteyen bir grup, petrol istasyonundaki göstergelere çekiçlerle saldırı düzenledi. O anlarda kamera da kayıttaydı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 13:04
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    İngiltere'de aktivistler, benzin istasyonlarına saldırdı

    İngiltere'de temiz enerji isteyen aktivistlerin eylemleri sürüyor.

    Aktivistler, daha önce istasyon girişlerinde ve benzin alınan noktalarda yere yatarak araç girişini engellemiş, bunun üzerine İngiliz polisi eylemcilere müdahalede bulunmuştu.

    Herkesin gözü önünde istasyonlara saldırı

    "Just Stop Oil" adlı grubun aktivistleri, bu kez farklı bir istasyonda ortaya çıktı.

    Ellerinde çekiçlerle istasyonlara gelenler, göstergelere zarar verdi. Bir istasyon çalışanı, bağırarak engel olmaya çalışsa da başaramadı.

    İngiltere'de aktivistler, benzin istasyonlarına saldırdı ViDEO

    Kimse müdahale etmedi

    Herkesin gözü önünde istasyonları parçalamaya başlayan eylemcilere müdahalede bulunulmaması dikkat çekti.

    İstasyonlara zarar veren aktivistler, daha sonra oradan ayrıldı. Sosyal medyada kullanıcılar, yaşananlara tepki gösterdi.

    Görüntüler tepki çekti: Polisin olmaması utanç verici

    Yapılan yorumlarda, "Polisin olmaması utanç verici", "Hasar ödenene kadar bunları hapse atın", "Bunu yapmaları için onlara kim para ödüyor?", "Neden onları kimse durdurmuyor?" şeklinde ifadeler kullanıldı.

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