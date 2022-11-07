İngiltere’de aktivistler trafik tabelalarına çıktı

Bölgede petrol ve gaz keşfi için verilen ruhsat izinlerine tepki gösteren çevreci aktivistler, trafiğin en yoğun olduğu bölgedeki tabelalara çıkarak eylem düzenledi.

Son günlerde çevre aktivistleri sık sık gündem olmaya başladı.

Bu kez görüntülerin adresi Londra.

İngiltere'de iklim aktivist grubu, sabah saatlerinde yeni bir protestoya imza attı.

7 farklı bölgede eylem düzenlendi

Otoyoldaki trafik tabelalarına tırmanan grup adeta trafiği durdurdu.

7 farklı noktada benzer eylemler gerçekleştiren grup, polis tarafından yaklaşık 1 saat içinde tabelalardan indirildi.

"Bunu yaptığım için benden nefret edebilirsiniz"

Tabelaya tırmanan göstericilerden Louise, sosyal medyada paylaştığı videoda, “Bir geleceğim olmadığı için buradayım. Bunu yaptığım için benden nefret edebilirsiniz ve haklısınız da. Ama keşke tüm bu öfke ve nefreti hükümetimize yöneltseydiniz.” dedi.

Tepkilerini sürdürdü

İngiltere’deki yeni petrol ve gaz ruhsatlarına son verilmesini talep ettiğini belirten Louise, “Gaz ve petrol ruhsatı vermeye devam ederseniz daha kaç kişi yaşanabilir bir geleceğimiz olmadığını söylemek zorunda kalacak? Neden benim gibi gençleri dinlemeniz için M25'te bir tabelaya çıkmamız gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

15 tutuklu

Polis, gösteriler nedeniyle 15 kişinin tutuklandığını doğruladı.

İklim aktivist grubu Just Stop Oil’in, eylül ayından beri yaklaşık 32 eylem düzenlediği kaydedildi.

Toplam 677 kişi tutuklandı

İngiltere Metropolitan Polis Teşkilatı, 677 kişini tutuklandığını ve 111 kişinin yargılandığını açıkladı.

Grup daha önce sanat eserlerine saldırmış, İngiltere’deki kurum binalarını turuncuya boyamış ve Başbakanlık konutunun önünde protestolar gerçekleştirmişti.

İngiltere, petrol ve gaz şirketlerinin Kuzey Denizi'ndeki fosil yakıtları keşfetmesine izin vermek için yeni bir ruhsat kampanyası başlatmıştı.

Petrol ve gaz ruhsat izinlerinin iptali talep ediliyor

Yaklaşık 900 bölgenin teklif edildiği, Kuzey Denizi Geçiş Otoritesi’nin bölgede petrol ve gaz çıkaracak şirketlere 100'den fazla ruhsat verileceği aktarılmıştı.

İklim aktivistleri, bu keşiflerin ve ruhsat izinlerinin iptal edilmesini talep ediyor.