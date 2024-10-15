İngiltere'de aktivistlerden 'Roblox' çağrısı: Güçlü adımların atılması talep ediliyor

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Roblox'a yönelik sert eleştiriler İngiltere'de de gündem oldu...

İngiltere'de çocukların çevrim içi ortamlardaki güvenliğiyle ilgili çalışmalar yürüten aktivistler, araştırma şirketi Hindenburg'un verilerine dikkat çekti.

JEFFREY EPSTEIN ADINA AÇILAN HESAPLAR ENDİŞELENDİRDİ

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre araştırma şirketi Hindenburg, Roblox hakkında pedofili, şiddet ve istismar iddialarının yer aldığı bir rapor paylaştı.

Platformdaki içeriklerin çocukları pedofilinin, yetişkinlere yönelik yayınların, şiddetin ve küfürlü konuşmaların hedefi haline getirdiğini belirten Hindenburg, Roblox'ta çocuklara cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölen Jeffrey Epstein adına ve benzer isimlere açılmış çok sayıda hesap bulunduğunu aktardı.

"PEDOFİLİ CEHENNEMİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Hindenburg'un raporunda şu ifadelere yer verildi:

Roblox'un, tamamı çocuklarımıza açık şekilde, oyun karakterlerimizi kandırmaya çalışan kullanıcılarla, çocuk istismarı görüntülerinin açıkça satıldığı gruplarla, cinsel içerikli oyunlarla, şiddet içerikleriyle ve aşırı küfürlü konuşmalarla dolu bir pedofili cehennemi olduğunu gördük.

ROBLOX'TAN YANIT

Roblox ise Hindenburg'un eleştirilerini reddetti ve şikayet konusu olan içeriklerin kaldırıldığını ya da incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Çocukların çevrim içi ortamlarda güvenliğiyle ilgili çalışmalar yürüten aktivist gruplar ise Ofcom'a Çevrim İçi Güvenlik Yasasını ciddi şekilde uygulama ve teknoloji şirketlerine katı kurallar getirme çağrısında bulundu.

"SİSTEMSEL BİR BAŞARISIZLIK"

Çevrim içi ortamlarda maruz kaldığı şiddet görüntüleri üzerine intihar eden Molly Russell'ın ailesi tarafından kurulan Molly Russell Vakfı, yasanın uygulamasından ve kuralları belirlemeden sorumlu olan Ofcom'un Roblox gibi platformlara karşı atacağı adımların öneminin altını çizdi.

Molly Russell Vakfının Üst Yöneticisi Andy Burrows, Hindenburg'un Roblox'un raporuyla ilgili açıklamasında, "(Rapor) Çocuk güvenliğine ilişkin eksikliklerin bir arıza değil platformların tasarımı ve işleyişindeki sistemsel bir başarısızlık olduğuna ilişkin artan kanıtların altını çiziyor." ifadesinde bulundu.

GÜÇLÜ SİYASİ LİDERLİĞE VURGU

Burrows, Çevrim İçi Güvenlik Yasasının çocukları korumak için geçerli en etkili yol olduğunu kaydederken güvenlik açıklarının önüne ise Ofcom'un atacağı güçlü ve kararlı adımlarla geçilebileceğini öne sürdü.

Çocukların internet ortamındaki haklarıyla ilgili çalışmalar yürüten Lordlar Kamarası üyesi Barones Beeban Kidron ise şu değerlendirmelerde bulundu:

Roblox tüketiciye yönelik bir ürünse ve ticareti yapılıyorsa çocuklar için güvenli olması ve istismarcılarla çocukların bir araya gelmemesini sağlayacak şekilde tasarlanmış mekanizmalara sahip olması gerekir.

Ayrıca, Kidron, yasanın uygulanabilmesi için güçlü siyasi liderliğin olması gerektiğine dikkat çekti.

80 MİLYON KULLANICISI BULUNUYOR

Ofcom'un konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:

Roblox gibi platformların çocukları şiddet ve pornografiden koruması, istismarcılara karşı önlem alması, çocuk istismarı görüntülerini kaldırması ve yaş kontrolüne ilişkin güçlü kontroller yapması gerek.

Günlük yaklaşık 80 milyon kullanıcısı bulunan oyun platformu Roblox'ta kullanıcıları arasında 9 yaşın altındakilerin oranı yüzde 20'yken kullanıcıların çoğu 16 yaşın altında.