İngiltere'de hastasına kovid aşısı yerine et yiyen bakteri enjekte etti Thomas Kwan isimli doktor, annesinin sevgilisini 'kovid aşısı yerine et yiyen bakteri enjekte etmek' suretiyle öldürmeye çalıştığı iddalarını kabul etti.

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Haber Merkezi

İngiltere'de mide bulandıran olay....

Patrick O'Hara isimli yaşlı adam, rahatsızlığı üzere sevgilisinin oğlunun çalıştığı hastanede kovid aşısı olduktan bir süre sonra rahatsızlandı.

Uzun süre acı çeken 79 yaşındaki şahıs, rahatsızlığının artması üzerine gittiği hastanede, et yiyen bakteri hastalığına yakalandığını öğrendi.

Acı içinde ve kabarmış bir kol ile hastaneye giden O'Hara, nekrotizan fasiit teşhisi aldı.

Kolunun bir kısmı, enfeksiyonun yayılmasını durdurmak için kesildi.

GÖZLER ÜVEY OĞULA ÇEVRİLDİ

O'Hara yoğun bakıma alınırken, polis ekipleri son olarak gittiği hastanede birtakım incelemeler gerçekleştirdikten sonra yaşlı adamın sevgilisi ve onun oğlu üzerine yoğunlaştı.

Doktorlar, yaşlı adamın üzerine yaptıkları testlerde kovid aşısına rastlamayınca üvey oğul doktor Thomas Kwan gözaltına alındı.

ET YİYEN BAKTERİ ENJEKTE ETTİĞİNİ KABUL ETTİ

Kwan, başta tüm iddiaları reddetti. Ancak mahkemeye çıkmasının ardından deliller tek tek gözler önüne serildi.

The Guardian'ın aktardığına göre mahkemede deliller karşısında sıkışan doktor, kovid aşısı uygulamak üzere hemşireymiş gibi davranarak, annesinin sevgilisini et yiyen bakteri enjekte edip, zehirleyerek cinayete teşebbüs etmek suçunu kabul etti.

PERUK VE SAHTE SAKAL TAKMIŞ

O'Hara'nın ve annesinin nasıl durumu fark etmediği sorularına cevap veren doktor Kwan, işlem sırasında bir peruk ve sahte sakal taktığını itiraf etti.

Savcı, Kwan'ın sahte belgeler düzenlediğini, sahte plakalı bir araç kullandığını ve yüzünü kapatmak için özel giysiler giydiğini doğruladı.

Savcı, daha fazla kanıt elde etmek için davayı erteledi.