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    İngiltere'de araba, streç filmle sarıldı

    Park ettiği aracının yanına gelen sürücü, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 09:57
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    İngiltere'de araba, streç filmle sarıldı

    İngiltere'de aracını park eden kişi, geri geldiğinde farklı bir manzarayla karşılaştı.

    Jack Hart, aracının streç filmle sarılı olduğunu gördü.

    "Bir dahaki sefere çok kötü olur"

    Aracın üzerinde bırakılan notta ise "Lütfen arabanızı buraya park etmeyi bırakın. Bir dahaki sefere çok kötü olur" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

    Jack, filmi çıkarmak için bir süre uğraşırken, arabası hasar görmedi.

    "Hediye gibi sarılmış halde görünce inanamadım"

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bölgede yaşayan bir sakin, "Arabayı bir hediye gibi sarılmış halde görünce inanamadım." dedi.

    Arabasını söz konusu yere park etme gerekçesini açıklayan Jack, "Çünkü arkadaşım yakınlarda yaşıyor. Arabayı burada bırakıp benzinden tasarruf ediyorum." diye konuştu.

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