İngiltere'de artan maliyetler, İngilizlerin göçüne neden oluyor

İngiltere'de artan maliyetler, İngilizlerin göçüne neden oluyor

İngilizler, enflasyon nedeniyle rotalarını Avustralya'ya çevirdi. İnternet üzerinden yeni bir hayat kurma konusunda yapılan aramalarda ciddi oranlarda artış yaşandı.

İngiltere Merkez Bankası, yüzde 7 düzeyinde seyreden enflasyonun bu yıl yüzde 10'a dayanacağını tahmin ediyor.

İngiliz halkının, artan maliyetler nedeniyle farklı ülkelere yerleşme konusunda aramalara başladığı ortaya çıktı.

"İngiltere kitlesel göçle karşı karşıya"

İngiltere basınından Daily Star, yaşam maliyeti krizinin, İngilizlerin toplu göçüne neden olduğunu yazdı.

Haberde, "İngiltere, yaşam maliyeti krizinden kaçmak için yurt dışına taşınan kitlesel göçle karşı karşıya. Bir numaralı destinasyon Avustralya." denildi.

Yeni yaşam arayanların oranında çarpıcı artış

Yapılan bir araştırmaya işaret edilerek, geçen ay fiyat artışlarının "can sıkıcı" olmaya başlamasıyla birlikte, internet üzerinden yeni bir yaşam arayanların geçen ay yüzde 1000 oranında arttığı kaydedildi.

Hızla artan vergi, yakıt ve market faturalarının, İngilizlerin "yurt dışına taşınma" arayışında 10 kat artışa yol açtığı, internet tarihindeki en yüksek seviyelerin görüldüğüne dikkat çekildi.

Avustralya'ya gitmek istiyorlar

Google verilerinin analizi, Avustralya için vize arayanlarda yüzde 670'lik bir artış olduğunu gözler önüne serdi.

Göçmenlik avukatı bürosu Reiss Edwards'ın Genel Müdürü Amar Ali, "Yurt dışına göç etmek herkes için çok önemli bir hamle olabilir ve aynı zamanda doğru bilgilerle iyi düşünülmesi gereken bir seçimdir.





"Kaç İngiliz'in Birleşik Krallık'tan ayrılmayı seçtiğini görmek ilginç olacak"



İngiltere'deki enflasyon oranı yükselmeye devam ederken, bu aramaların sonuçlanıp sonuçlanmayacağını ve bu yıl kaç İngiliz'in ülkeden ayrılmayı seçtiğini görmek ilginç olacak." dedi.

Diğer taraftan Avustralyalı iki çocuk babası 46 yaşındaki Simon Douglas, ülkelerini terk etmeyi planlayan İngilizlerin, kesin karar vermeden önce iki kez düşünmeleri gerektiğini söyledi.

"Avustralya'ya taşınmayı düşünenlere tavsiyem..."

Ülkesinde artan yaşam maliyetlerini hatırlatan Douglas, "İngiltere'den Avustralya'ya taşınmayı düşünenlere tavsiyem, Avustralya'da yaşam standartları açısından herhangi bir umut ışığı beklememeleridir." ifadesini kullandı.