İngiltere’de aşı pasaportuna karşı 70 milletvekili birleşti

Aşı pasaportu uygulamasına yönelik Boris Johnson tarafından yapılan açıklamalara karşı ülkede 70 milletvekili karşıt kampanya başlattı. Kampanyada özgürlüklerin aşı yoluyla engelleneceği savunuldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs salgını kontrol altına alındıktan sonra aşı pasaportu kullanılabileceği yönünde açıklamalar yaptı.

Eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Muhafazakar Parti milletvekillerinden George Lain Duncan ve Liberal Parti lideri Ed Davey'in de aralarında bulunduğu 70 milletvekili aşı pasaportu karşıtı kampanya başlatıldı.

Bu pasaportun ülkedeki özgürlüklere zarar vereceği gerekçe gösterildi.

40’I MUHAFAZAKAR PARTİDEN

Ayrıca açıklamaya tepki gösteren 70 milletvekilinin 40’ını iktidardaki Muhafazakar Parti oluşturdu.

Liberal Parti Lideri Ed Daveyi konuya yönelik açıklamalarında, salgın sonrası özgürlüklerin pasaport yoluyla engelleneceğini ifade etti.

“NORMAL YAŞAMA DÖNMEYİ HEDEFLEMELİYİZ”

Muhafazakar Parti Milletvekili Graham Brady ise şu ifadeleri kullandı:

“Klinik olarak savunmasız kişileri korumak ve bulaşma oranlarını azaltmak için uygulanan aşılarla kalıcı kısıtlamaların yolunu açmayı değil, normal yaşama dönmeyi hedeflemeliyiz."





“KONTROL TOPLUMU TEHDİDİ”

“Big Brother Watch” isimli bir insan hakları grubu konu üzerine yayınladığı “Erişim Reddedildi” isimli raporunda, özel bilgilerin işletmelerle paylaşılmasının sakıncaları ele alındı. Rapor, bu uygulama ile “Kontrol toplumu” olma tehdidi ile karşı karşıya kalındığına dikkat çekti.

Ayrıca, aşı sertifikasının uygulanmasıyla nüfusun tamamında yıllarca sürecek bir ayrımcılığın başlayacağı belirtildi.

“İŞLETMELER İŞLERİNİ GÜVENLE YÜRÜTEBİLECEK”

Johnson dün yaptığı açıklamada, insanların aşı olduğunu, test sonucunu ve hastalığı geçirdiğini bilen işletmelerin işlerini güvenle yürütebileceklerini söylemiş, yurt dışına tatil için gideceklerden aşı pasaportu istenebileceğini, birahanelerin de müşterilerinden aşı pasaportu talep edebileceğini söyleyerek aşı pasaportunu savunmuştu.

Kültür Bakanı Oliver Dowden da aşı sertifikalarının insanların tiyatroya ve sinemalara gitmesine yardımcı olabileceğini ifade etmişti.