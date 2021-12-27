Euro
12.7708
2.66%
Dolar
11.2637
2.48%
Altın
655.4370
2.68%
Borsa
1,891.28
4.76%
Bitcoin
589.100
0.49%
BTXN Coin
37.73
0.21%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    İngiltere'de aşı timleri, kapı kapı dolaşacak

    Aşılanma oranını artırmak isteyen yetkililer, ikna ekiplerini devreye aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 07:27
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 07:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'de aşı timleri, kapı kapı dolaşacak

    İngiltere'de aşı yaptırmakta tereddüt edenler için ekip oluşturulması planlanıyor.

    Tedbirleri gevşetmek isteyen Londra yönetimi, henüz aşılarını yaptırmamış olanlara ulaşmanın yeni kısıtlamalardan kurtulmanın önemli bir yolu olduğuna inanıyor.

    İNGİLTERE'DE İKNA YÖNTEMİ DEVREDE

    Mail'in haberine göre, bu kapsamda aşı ekiplerinin, koronavirüs aşısı olmayanlar için kapı kapı dolaşacağı belirtildi.

    Söz konusu uygulama, daha önce aşılanmanın düşük olduğu Ipswich bölgesinde kasım sonunda başlatıldı ve 1 ay denendi.

    AŞISIZLAR İÇİN EKİPLER OLUŞTURULDU

    Halk sağlığı ekipleri, endişeleri gidermek ve aşı merkezlerine ulaşım sağlamak için evleri dolaştı. Öte yandan bir otobüs, randevusuz aşı için bölgeyi gezdi.

    İngiltere'de 15-21 Aralık tarihlerinde 221 bin 564 kişi ilk doz aşılarını, 279 bin 112 kişi ise ikinci doz aşılarını yaptırdı. Söz konusu verilerin sırasıyla yüzde yüzde 46 ve yüzde 39 artış gösterdiğine dikkat çekildi.

    İngiltere de aşı timleri, kapı kapı dolaşacak #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir