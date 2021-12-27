İngiltere'de aşı timleri, kapı kapı dolaşacak

Aşılanma oranını artırmak isteyen yetkililer, ikna ekiplerini devreye aldı.

İngiltere'de aşı yaptırmakta tereddüt edenler için ekip oluşturulması planlanıyor.

Tedbirleri gevşetmek isteyen Londra yönetimi, henüz aşılarını yaptırmamış olanlara ulaşmanın yeni kısıtlamalardan kurtulmanın önemli bir yolu olduğuna inanıyor.

İNGİLTERE'DE İKNA YÖNTEMİ DEVREDE

Mail'in haberine göre, bu kapsamda aşı ekiplerinin, koronavirüs aşısı olmayanlar için kapı kapı dolaşacağı belirtildi.

Söz konusu uygulama, daha önce aşılanmanın düşük olduğu Ipswich bölgesinde kasım sonunda başlatıldı ve 1 ay denendi.

AŞISIZLAR İÇİN EKİPLER OLUŞTURULDU

Halk sağlığı ekipleri, endişeleri gidermek ve aşı merkezlerine ulaşım sağlamak için evleri dolaştı. Öte yandan bir otobüs, randevusuz aşı için bölgeyi gezdi.

İngiltere'de 15-21 Aralık tarihlerinde 221 bin 564 kişi ilk doz aşılarını, 279 bin 112 kişi ise ikinci doz aşılarını yaptırdı. Söz konusu verilerin sırasıyla yüzde yüzde 46 ve yüzde 39 artış gösterdiğine dikkat çekildi.