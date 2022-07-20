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    İngiltere'de askerlere seks yasaklandı

    İngiltere'de askerlerin yurt dışında görev yaptıkları sırada seks yapmaları yasaklandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 10:25
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    İngiltere'de askerlere seks yasaklandı

    İngiltere'de orduya seks yasağı geldi.

    İngiltere Genelkurmay Başkanlığı yeni disiplin uygulaması kapsamında ilk defa askerler, yurt dışında seks işçileriyle birlikte olmamaları konusunda uyarıldı.

    Emre uymayanlar ordudan ihraç edilecek ya da yargılanacak

    Emre uymayan askerlerin, ordudan ihraç edilebileceği ya da yargılanabilecekleri açıklandı.

    İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dün yaptığı açıklamada ordu içinde sosyal davranışları düzenleyecek verecek adımlar atılacağını söyledi.

    "Orduda daha fazla kadın olsun istiyoruz"

    Wallace, “Bugün yeni bir kuşak var. Ben 1991’de Almanya’da ordudayken her şey farklıydı. Orduda daha fazla kadın olsun istiyoruz, bunun için yeni parametreler belirleyip neyin kabul dilebilir olduğunu netleştirmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

    İngiltere de askerlere seks yasaklandı #1


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