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    İngiltere’de AVM'lere maskesiz girişler kamerayla önlenecek

    Yapay zekalı kamera sistemiyle, maskesiz müşterilerin içeri girişi engellenecek.
    • DHA
    • 19.10.2020 - 09:54
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    İngiltere’de AVM'lere maskesiz girişler kamerayla önlenecek

    Koronavirüs salgınında rekor artış yaşayan ülkelerden biri olan İngiltere'de, yeni tedbirler hayata geçiyor.

    İngiltere'de AVM'ye girişlerde, maske takmayan müşterilerin girişlerini engelleyen yapay zekalı CCTV kameralı dönem başlatıldı.

    Kameraların, mağaza görevlilerine maske giymeyen müşteriler konusunda yardımcı olması için geliştirildiği ifade edildi.

    KAMERAYA TAKILAN MASKESİZ MÜŞTERİ İÇERİ ALINMAYACAK

    Mağaza kapılarının dışına yerleştirilen bir ekranda, otomatik olarak erişime izin vermek veya erişimi engellemek için 'yeşil' ve 'kırmızı' bir mesaj belireceği ve maske takmayan müşterilerin girişinin otomatik olarak reddedilerek kapıların kapalı kalacağı ifade edildi.

    Güvenlik sistemi tedarikçisinden yapılan açıklamada, teknolojinin mağaza görevlilerini 'zor' ya da 'daha kötü' müşterilerden koruyacağı ifade belirtildi.

    İngiltere'de AVM'lere maskesiz girişlere yapay zekalı kamera önlemi ViDEO


    İngiltere’de AVM lere maskesiz girişler kamerayla önlenecek #1

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