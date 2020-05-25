İngiltere'de Başbakan Johnson'a Cummings tepkisi

Hükümete yakın gazetelerden Daily Mail, "Ne Johnson ne de Cummings bu güven ihlali karşısında zerre pişmanlık gösterdi. Aptal olduğumuzu mu sanıyorlar?" diye sordu.

İngiltere'de gündem, Başbakan Boris Johnson'ın, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan karantina kurallarını ihlal eden Başdanışmanı Dominic Cummings...

Başbakan Johnson'ın Cummings'e arka çıkması İngiliz basınında tepkiyle karşılandı.

Cummings'in kuralları ihlal ettiğine ilişkin ilk haberleri yapan Daily Mirror ve Guardian gazetelerinin yanı sıra, hükümete yakınlığıyla bilinen Daily Mail gazetesi Johnson'ı sert şekilde eleştirdi.

"BAŞBAKANLIK ZORBASI"

Beklenmedik tavır sergileyen Daily Mail'in haberinde "Başbakan kendi sıkı karantina kurallarını çiğneyen 10 Numara (Başbakanlık) zorbasına yüzsüzce destek verdi. Şimdi tüm ulus şunu soruyor: Hangi gezegende yaşıyorlar?" ifadelerine yer verildi.

Gazetenin başyazısında ise Cummings'ten istifa etmesi veya Johnson'ın onu görevden alması istenirken, danışmanın karantina ruhu ve kurallarını ihlal ettiği ve bu durumunun "her bencil kişiye halk sağlığıyla oynama izni verdiği" kaydedildi.

"APTAL OLDUĞUMUZU MU SANIYORLAR"

Johnson'ın halkın bu konuda ne düşündüğünü çok iyi anladığını söylediği ancak durumun hiç de böyle olmadığı belirtilen yazıda, "Ne Johnson ne de Cummings bu güven ihlali karşısında zerre pişmanlık gösterdi. Aptal olduğumuzu mu sanıyorlar?" değerlendirmesi yer aldı.

"HİLEKAR VE KORKAK"

Daily Mirror, haberinde Cummings'i "hilekar" ve ona arka çıkan Johnson'ı ise "korkak" olarak niteledi. Haberde, Cummings'in "bildiğini okurken" Başbakan'ın da ona karşı harekete geçmekten "korktuğu" ifade edildi.

Guardian'ın haberinde ise kendi milletvekilleri ve bilim kurulu uzmanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiden gelen eleştirilere rağmen Johnson'ın Cummings'i savunduğuna dikkat çekilerek, Başbakan'ın danışmanının kariyerini kurtarmak için kendi siyasi itibarını riske attığı yazıldı.

"BABA GİBİ DAVRANDI"

Gazetenin başyazısında ise "Hiç kandırıldığınızı hissettiniz mi? Kuralların Başbakan'ın arkadaşları için isteğe bağlı olduğu ortaya çıktı." denildi.

Öte yandan hükümete yakın Daily Telegraph, Sun ve Daily Express gazeteleri, Johnson'ın sözlerine yer vermekle yetinirken, Times Başbakan'ın Cummings hakkında söylediği "Herhangi bir baba gibi davrandı" şeklindeki ifadesini manşette çekti.

JOHNSON, TEPKİLERE RAĞMEN ARKA ÇIKIYOR

Mart ayı sonunda koronavirüs semptomları göstermeye başlayan Cummings'in, sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken ailesiyle Londra’yı terk ettiği ve yüzlerce kilometre ötedeki ebeveynlerinin yanında kaldığı ortaya çıkmıştı.

Muhalefet partileri, ülkedeki sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal etmekle suçladığı Cummings'in istifa etmesi veya görevden alınması için çağrıda bulunmuştu.

Ancak Başbakan dün yaptığı açıklamada, Cummings ve eşinin virüs kapmaları nedeniyle 4 yaşındaki oğullarının bakımı için seyahat ettiğini ve bunun da kurallara aykırı olmadığını belirterek, görevden alma çağrılarını reddetmişti.

İngiltere'de hükümetçe getirilen kurallar kapsamında belirti gösteren kişilerin en az 7 gün evde kalması istenirken, genel olarak halkın da hasta olmasalar bile şehirler arası seyahat etmeleri ve hane halkı üyesi olmayan aile bireyleriyle kalmaları yasaklanmıştı.

KUTUPLAŞTIRICI İSİM

Cummings, AB ile Türkiye dahil diğer ülkelerden göçün sıklıkla dile getirildiği 2016 Brexit referandumu kampanyasını yöneten isim olarak biliniyor.

Kutuplaştırıcı bir isim olduğu değerlendiren Cummings'in liderliğindeki AB karşıtı kampanyada, Türkiye'nin AB üyesi olması durumunda milyonlarca Türk göçmenin İngiltere'ye geleceği öne sürülüyordu.